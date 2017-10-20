Белозерская районная больница незаконно заключила 45 госконтрактов

В сентябре-декабре 2016 года Белозерская ЦРБ заключила 45 государственных контрактов без проведения конкурентных способов определения поставщика. Там "дробили" крупные заказы на более мелкие, в том числе речь идет о закупке лекарств. Такой практикой пользуются многие госзаказчики, обходя 44-й федеральный закон, который разрешает закупать товара, работы или услуги у единственного поставщика на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.

Специалисты говорят, что делить один крупный заказ на несколько мелких незаконно.

- Закона N 44-ФЗ ограничение суммы закупки, равное ста тысячам рублям, установлено в отношении именно одной закупки товара, работы или услуги (то есть, по существу, в отношении цены одного договора), а не одного вида товара, работы или услуги, которые заказчик вправе приобретать на основании этой нормы у единственного контрагента в течение календарного года, в том числе на основании нескольких договоров, - поясняет эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ Павел Ерин. - Поэтому госзаказчики дробят закупки на несколько частей. Мы с таким сталкиваемся достаточно часто при проверках, - рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Максим Пегов.

По мнению Белозерской прокуратуры, должностные лица местной ЦРБ превысили свои полномочия по заключению государственных контрактов в интересах определенных лиц. Цель – «извлечение ими дополнительной прибыли и средств бюджета области и устранения от участия в закупках иных субъектов предпринимательской деятельности.

«Это является нарушением положений ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». По результатам проверки заместителем прокурора района в адрес главного врача БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица», - сообщают в прокуратуре Белозерского района.

Правда, поскольку закупки в Белозерской ЦРБ уже были осуществлены, то контракты остались в силе.