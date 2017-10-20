В Вологодской области разработают единый тариф на вывоз мусора для населения

20.10.2017 [Общество]

Реализацию в регионе законодательства в сфере обращения с мусором, в том числе с твердыми коммунальными отходами, обсудили в рамках правительственного часа на сессии законодательного собрания области. В области будет два регинальных оператора, занимающихся сбором и утилизацией мусора, а тариф для населения всех районов станет одинаковым.

Напомним, с 2019 года в области начнется реализация нового федерального и областного законодательства, согласному которому кардинально изменится система утилизации отходов.

Главная цель нововведений - ликвидировать нелегальные свалки, улучшить экологию за счет рекультивации старых полигонов, создать новые полигоны по новым требованиям.

Для исполнения всех требований в регионе должны быть определены региональные операторы, разработана программа и территориальная схема размещения отходов. Соответствующие полномочия переданы правительству региона.

Как рассказал заместитель губернатора Виталий Тушинов, проблема утилизации мусора в регионе стоит очень остро – чтобы ликвидировать все несанкционированные свалки, необходимо более 7 миллиардов рублей.

«Реализация нового закона позволит решить эту проблему с меньшими затратами, - пояснил Виталий Тушинов. – В настоящее время нами разработана территориальная схема размещения отходов. Планируется, что в область будет поделена на две части – Восток и Запад. Два крупных полигона – в Вологде и Череповце - станут якорными. Еще три будут созданы в Тотьме, Соколе и Великом Устюге, чтобы минимизировать расстояния, на которые необходимо перевозить отходы».

Основным способом переработки мусора станет прессование. Власти рассчитывают, что это позволит уменьшить объемы уже существующего мусора в области в 10 раз. Кроме того, в прессованном виде отходы можно утилизировать частями, что не создаст излишне негативного влияния на экологию.

Открытым долгое время оставался вопрос о том, сколько региональных операторов (компаний, которые займутся сбором и утилизацией мусора) должно работать на территории области.

«Мы провели экономические исследования и пришли к выводу, что в области должно быть два оператора, один из которых будет работать на востоке региона, второй – на западе, - рассказал Виталий Тушинов. – Планируется, что в программу реализации законодательства в сфере обращения с отходами будет ивестировано порядка 3,4 миллиардов рублей. Кроме того, средства будут вложены в рекультивацию уже существующих свалок. Вкладывать средства будут как сами компании, которые займутся переработкой отходов, так и правительство области».

Еще одно нововведение - в области будет разработан единый тариф на вывоз мусора для населения:

 «К сожалению, в некоторых муниципалитетах стоимость вывоза мусора вырастет, однако в других она значительно снизится. Тариф будет экономически обоснован, а инвестиционная составляющая, заложенная в нем, позволит постоянно развивать эту отрасль», - пояснил Виталий Тушинов.

В тему: Раздельный сбор мусора в Вологде отменили из-за воров

Тэги: тарифы, мусор, полигон ТБО
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