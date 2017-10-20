В России с 20 октября отменяют справки о ДТП

20.10.2017 [Общество]

С 20 октября, согласно приказу МВД №664,  инспекторы ГИБДД больше не будут выдавать справки о ДТП, а страховые компании не могут их требовать для урегулирования убытков и последующих выплат.

- Выдача справок в действительности не предусмотрена уже давно, а у МВД нет полномочий утверждать форму справки о ДТП. Фактически в последние годы инспекторы не должны были выдавать такие документы, но это практиковалось. 20 октября эта практика прекращается,- рассказал "Коммерсанту" начальник управления ДПС и спецмероприятий ГИБДД России Александр Быков.

В ведомстве считают, что никакого коллапса в связи с нововведением не будет, потому что после аварии пострадавший водитель получает на руки копию протокола или копию постановления по делу об административном правонарушении . Все эти документы содержат необходимую для страховщика информацию, их можно предъявить сотруднику компании.

Кроме того, ГИБДД напоминает, что водитель обязан полностью заполнять извещения о ДТП при аварии и также передавать документ в страховую компанию.

Еще одно нововведение связано с использованием автоматических камер, которые теперь появятся в зонах действия временных знаков желтого цвета, ограничивающих скорость во время ремонтных работ. Согласно статистике,  количество ДТП в зонах сужения дорог растет, поэтому данные участки требуют усиления контроля.

Как рассказал Быков, устанавливаться такие камеры будут владельцами дорог по особым правилам, которые разработаны ГИБДД и уже переданы в Росавтодор. Должен быть, к примеру, зафиксирован срок проведения ремонта: по его истечении ГИБДД будет прекращать оформление «писем счастья» с временной камеры, даже если она не демонтирована. Также будут применяться муляжи и имитаторы комплексов, чтобы водители, увидев их, снижали скорость: не всегда есть финансовая возможность поставить полноценный прибор.

Тэги: ДТП, автострахование
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