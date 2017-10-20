Вологодская область заняла 36 место в VIII летней Спартакиаде учащихся России
Накануне в Вологде подвели итоги участия команд Вологодской области в финальных соревнованиях VIII летней Спартакиады учащихся России и летнем сезоне 2017 года.
Вологодскую область в финальной части Спартакиады представляли 65 человек: 22 юноши, 26 девушек и 17 тренеров. В командном первенстве среди сравнимых по численности населения субъектов России (II группа – до 2 млн человек) Вологодская область заняла 12 место, среди всех регионов страны - 36 место. Соревнования проводились по 44 видам спорта, Вологодская область принимала участие в двенадцати из них.
«Это скалолазание, фехтование, дзюдо, бокс, каратэ, самбо, тхэквондо, волейбол (девушки), пляжный волейбол, пулевая стрельба и тяжелая атлетика, конный спорт. Среди всех субъектов Российской Федерации Вологодская область заняла 36 место. По сравнению с 2015 годом мы поднялись на 23 позиции. Это, конечно, не самое высокое место, но, главное, что наметился перелом, и мы начали двигаться вперед. Это произошло во многом благодаря кропотливой работе спортсменов, тренеров, руководителей федераций, спортивных организаций. И мы все благодарны им за этот труд, - заявил начальник департамента физической культуры и спорта Вологодской области, олимпийский чемпион Сергей Фокичев.
Добавим, что на церемонию награждения в Вологду приехал чемпион мира по биатлону Максим Цветков.
«По итогам VIII летней Спартакиады учащихся хочется отметить, что все больше молодых спортсменов добивается высоких результатов. Хотелось бы всех поздравить и пожелать целеустремленности, терпения и достижения новых спортивных высот», - заявил спортсмен, вручая награды вологжанам.
Результаты выступления вологжан в финальных соревнованиях VIII летней Спартакиады учащихся России:
волейбол (девушки) - 1 место;
каратэ – 6 место;
пулевая стрельба – 8 место;
фехтование – 12 место;
пляжный волейбол – 16 место;
скалолазание – 16 место;
самбо – 19;
бокс – 28;
тхэквондо – 28 место;
тяжелая атлетика – 30 место;
дзюдо – 40 место;
конный спорт – без места.