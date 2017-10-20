Вологодская область заняла 36 место в VIII летней Спартакиаде учащихся России

Накануне в Вологде подвели итоги участия команд Вологодской области в финальных соревнованиях VIII летней Спартакиады учащихся России и летнем сезоне 2017 года.

Вологодскую область в финальной части Спартакиады представляли 65 человек: 22 юноши, 26 девушек и 17 тренеров. В командном первенстве среди сравнимых по численности населения субъектов России (II группа – до 2 млн человек) Вологодская область заняла 12 место, среди всех регионов страны - 36 место. Соревнования проводились по 44 видам спорта, Вологодская область принимала участие в двенадцати из них.

«Это скалолазание, фехтование, дзюдо, бокс, каратэ, самбо, тхэквондо, волейбол (девушки), пляжный волейбол, пулевая стрельба и тяжелая атлетика, конный спорт. Среди всех субъектов Российской Федерации Вологодская область заняла 36 место. По сравнению с 2015 годом мы поднялись на 23 позиции. Это, конечно, не самое высокое место, но, главное, что наметился перелом, и мы начали двигаться вперед. Это произошло во многом благодаря кропотливой работе спортсменов, тренеров, руководителей федераций, спортивных организаций. И мы все благодарны им за этот труд, - заявил начальник департамента физической культуры и спорта Вологодской области, олимпийский чемпион Сергей Фокичев.

Добавим, что на церемонию награждения в Вологду приехал чемпион мира по биатлону Максим Цветков.

«По итогам VIII летней Спартакиады учащихся хочется отметить, что все больше молодых спортсменов добивается высоких результатов. Хотелось бы всех поздравить и пожелать целеустремленности, терпения и достижения новых спортивных высот», - заявил спортсмен, вручая награды вологжанам.

Результаты выступления вологжан в финальных соревнованиях VIII летней Спартакиады учащихся России:

волейбол (девушки) - 1 место;

каратэ – 6 место;

пулевая стрельба – 8 место;

фехтование – 12 место;

пляжный волейбол – 16 место;

скалолазание – 16 место;

самбо – 19;

бокс – 28;

тхэквондо – 28 место;

тяжелая атлетика – 30 место;

дзюдо – 40 место;

конный спорт – без места.