Машинист тепловоза, столкнувшегося в Лосте с грузовым поездом, уснул

Предварительная причина аварии на СЖД, которая произошла сегодня ночью на станции Лоста, - сон машиниста тепловоза. Предположительно, он отключил телемеханическую систему контроля бодрствования машиниста и уснул. В итоге маневренный тепловоз проехал на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, в 3.54 утра на ж/д путях в Лосте столкнулись маневренный тепловоз и грузовой поезд с цистернами. В результате локомотив и шесть порожних цистерн грузового поезда сошли с железной дороги. На месте все еще продолжаются восстановительные мероприятия по ликвидации последствий аварии, для этого привлечено 130 человек.

Фото выложил в соцсеть вологжанин.