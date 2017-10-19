Машинист тепловоза, столкнувшегося в Лосте с грузовым поездом, уснул

19.10.2017 [Происшествия]

Предварительная причина аварии на СЖД, которая произошла сегодня ночью на станции Лоста, - сон машиниста тепловоза. Предположительно, он отключил телемеханическую систему контроля бодрствования машиниста и уснул. В итоге маневренный тепловоз проехал на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, в 3.54 утра на ж/д путях в Лосте столкнулись маневренный тепловоз и грузовой поезд с цистернами. В результате локомотив и шесть порожних цистерн грузового поезда сошли с железной дороги. На месте все еще продолжаются восстановительные мероприятия по ликвидации последствий аварии, для этого привлечено 130 человек.

Фото выложил в соцсеть вологжанин.

Тэги: СЖД, авария
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