В детсаду РЖД в Вологде брали деньги с родителей, несмотря на полученную от государства субсидию

На форуме, организованном накануне в областной прокуратуре, обсудили проблемы в сфере образования.

Одна из них - неправомерные траты бюджетных денег образовательными учреждениями. Например, в детском саду РЖД в Вологде брали деньги с родителей, несмотря на полученную от государства субсидию. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере образования департамента образования Вологодской области Натик Кулиев.

«В 2016 году по обращению гражданина нами было установлено, что один из ведомственных частных детских садов, принадлежащий РЖД, устанавливал плату за оказание услуг в сфере дошкольного образования. При этом садик получал субсидию из бюджета Вологодской области. То есть родители вносили двойную плату. Действия данного частного детского садика, принадлежащего РЖД, были признаны незаконными. Организация получила штраф. К нам по этому вопросу приезжали представители РЖД с Ярославля, мы дошли до Москвы, и получилось так, что они считали это нормой», - рассказал Натик Кулиев.

Без лицензии

Натик Кулиев обозначил и другие проблемы, которые существуют в сфере образования Вологодской области. Одна из них - ограничение права на образование и работа частных образовательных учреждений без лицензии.

«Шесть детских садиков в Вологде имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности. Три – ведомственные, три частные. Однако мы видим намного больше частных детских садов в Вологде. Многие родители думают, что они работают по закону, на самом деле у них нет лицензии. Они работают под прикрытием других услуг. При этом берут огромные денежные средства за свою деятельность, до 20 тысяч рублей. Под видом родителей мы анализировали договоры, которые заключают данные организации с родителями, там проскальзывают и образовательные услуги», - говорит Натик Кулиев.

В такие организации представители управления приходили вместе с правоохранительными органами. Прокуратура обязывала эти учреждения через суд получать лицензии.

«Но мы пытаемся раскрыть перед людьми возможности получения лицензии. В любой момент гражданин может обратиться в департамент образования через портал госуслуг и напрямую, чтобы получить лицензию. В прошлом году было выдано 15 лицензий. Но в основном, люди идут на дополнительное образование. Получить лицензию просто, но вот получить разрешение от Роспотребнадзора, Госпожнадзора, соблюсти все те нормы, которые предусмотрены, очень сложно. Помещения не приспособлены. И организации находят такой выход. Они предлагают родителям дополнительный уход с одновременным получением дополнительного образования. Такой вариант тоже возможен», - прокомментировал ситуацию Натик Кулиев.

Недоступны

Вторая проблема сферы образования – это ограничение права на его получение. По закону за каждой школой должна быть закреплена своя территория.

«Но за школой у нас обычно закреплена вся территория муниципального образования», - говорит Натик Кулиев. - Эта проблема вырастает из того, что в Вологде, к примеру, есть список так называемых «сильных» школ. В управлении считают, что это миф. Простая школа в микрорайоне выдает такие же хорошие результаты, иногда даже выше, чем в «привилегированных» школах.

Вся территория города Вологды сегодня закреплена за первой школой, второй гимназией, в итоге в них ездят дети со всех районов.

«На сегодняшний день единственная причина школы отказать в приеме ребенка – это отсутствие вакантных мест. Многие родители прописывают временно детей, чтобы попасть в школу. В данном случае непонятно как решать проблему. К примеру, муниципалитет запланировал, что в школу должно пойти 150 детей, а по факту идет 200», - признался представитель управления.

В Череповце вообще школы решили, что можно отчислять детей после 4 класса и проводить отбор в пятый класс.

«Мы решили этот вопрос совместно с прокуратурой города Череповца. Ситуация там сложилась таким образом. Дети отучились в начальной школе, а после 4 класса их отчислили. Дальше идет отбор в 5 класс индивидуально. Если не проходишь отбор – иди в другие школы. Это коснулось всех школ Череповца. В учреждениях были проведены консультации гособрнадзора. Руководителям школ объясняли, что такое приемственность образования. Данные моменты были устранены», - заключил Натик Кулиев.

Возникновение этих проблем в школах он объяснил тем, что законодательство в сфере образования очень динамично, меняется практически каждые полгода, и образовательные организации просто не успевают за ним следить. Также он пояснил, что все вопросы можно решать на местах, и каждый родитель также является участником образовательного процесса, поэтому он вправе задавать вопросы и интересоваться тем, как проходит обучение.

На форуме коснулись и проблемы поборов. Представители департамента пояснили, что памятки о недопустимости поборов есть у каждого руководителя образовательных учреждений Вологды, а вся информация размещена на сайте департамента. Правда, как известно, поборы все равно продолжаются. На форуме прозвучало предложение о том, чтобы эти памятки о том, за что родитель обязан платить и за что - не обязан, в виде больших плакатов появились в каждом садике и школе Вологодской области.