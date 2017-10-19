В Вологде пройдет литературный марафон «Читаем Белова»

23 октября в рамках проведения IV Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия» пройдет литературный марафон «Читаем Белова».

В этот день с 10.00 до 16.00 часов в Музее-квартире Василия Белова по адресу: ул. Октябрьская, д.10, кв. 4 будет организовано непрерывное чтение произведений писателя. Шестичасовое чтение рассказов Белова будет проходить в его рабочем кабинете.

Для прочтения в прямом эфире выбрана книга рассказов «Душа бессмертна», вышедшая в Вологодском издательстве «Книжное наследие» к 75-летию писателя в 2007 году. Откроет онлайн-чтения актёр Театра для детей и молодежи, залуженный артист России Игорь Рудинский.

Желающим принять участие в онлайн-чтениях в Музее-квартире В.И. Белова нужно записаться на удобное для них время по тел.: +7 921-120-22-64, +7-921-126-14-23.

Онлайн-трансляция чтений будет происходить на нескольких площадках: в Музее-квартире Василия Белова, в МОУ «Средняя школа №41»и в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина.

Трансляция марафона пройдет на девяти сайтах, в том числе vologda-portal.ru, ebs-vologda.ru, kirmuseum.org, centr-belova.ru, booksite.ru.