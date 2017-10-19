В Вологде третий раз подожгли дома на улицах Беляева и Пригородной

В Вологде уже третий раз подожгли расселенные дома на Беляева, 7 и Пригородной, 7.

Около 11 часов загорелся дом на Пригородной, а спустя пару часов - на Беляева. Как нам рассказали в областном УМЧС, оба загорания удалось быстро потушить, поскольку сырая погода предотвратила быстрое загорание. Предваритeльная причина пожаров - поджог.

За последние две недели оба этих дома поджигали уже два раза. Дом на Беляева горел 5 и 15 октября, на Пригородной - 10 и 17 октября.

- Пригородную 7 уже 3ий раз подожгли, он настолько сырой и обгорел, что даже не успел разгореться до приезда пожарных. А этот дом где-то недели 3 назад горел, - пишет местная жительница.

Жители уверены, что дома сжигают, чтобы очистить территорию под строительство, и нужно лишь узнать, какая фирма начнет там возводить дома.