В Вологде третий раз подожгли дома на улицах Беляева и Пригородной

19.10.2017 [Происшествия]

В Вологде уже третий раз подожгли расселенные дома на Беляева, 7 и Пригородной, 7.

Около 11 часов загорелся дом на Пригородной, а спустя пару часов - на Беляева. Как нам рассказали в областном УМЧС, оба загорания удалось быстро потушить, поскольку сырая погода предотвратила быстрое загорание. Предваритeльная причина пожаров - поджог.

За последние две недели оба этих дома поджигали уже два раза. Дом на Беляева горел 5 и 15 октября, на Пригородной - 10 и 17 октября.

- Пригородную 7 уже 3ий раз подожгли, он настолько сырой и обгорел, что даже не успел разгореться до приезда пожарных. А этот дом где-то недели 3 назад горел, - пишет местная жительница.

Жители уверены, что дома сжигают, чтобы очистить территорию под строительство, и нужно лишь узнать, какая фирма начнет там возводить дома.

- У меня бывший муж работал, они поджигали сначала,а потом разбирали и очищали площадки для нового строительства, - написала вологжанка.

 

Тэги: пожары в расселенных домах
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?
В Вологде открылся новый завод по производству подшипников
Жители Вологды высказались против строительства нового колеса обозрения в центре города
Суд признал незаконным разрешение администрации Вологды использовать "Идеи для дома" в качестве склада
В Вологде владелец элитного дома, не плативший за электричество, возмутился отключению света
Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители
На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд
Путин предложил ввести плату за некоторые медицинские услуги
В Тарногском районе зять оплатил за тещу двенадцать штрафов ГИБДД
В Череповце спасатели два часа отговаривали молодого человека, решившего покончить с собой
19.10.2017 [Происшествия]

На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд

3916
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В детсаду РЖД в Вологде брали деньги с родителей, несмотря на полученную от государства субсидию
В Вологде пройдет литературный марафон «Читаем Белова»
В Вологде третий раз подожгли дома на улицах Беляева и Пригородной
Сроки ремонта крыши в Вологодском центре помощи детям неизвестны
Раздельный сбор мусора в Вологде отменили из-за воров
В Вологде согласовали установку кубов Навального в центре города
В медучреждениях Вологодской области не хватает 264 педиатров
 
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

1845
0
19.10.2017 [БлогоVO]

Два часа между поджогами

181
0
19.10.2017 [Обзор Прессы]

Московские родители выступили против бесед о презервативах в школе

271
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика