Сроки ремонта крыши в Вологодском центре помощи детям неизвестны

На прошлой неделе в соцсети появилась информация о том, что один из корпусов Вологодского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, имени Валерия Гаврилина на улице Вологодская, 6а в Лукьяново закрыли. Причиной стала протекающая крыша. В этом здании дети занимались в кружках и проводили концерты.

Вологжанин Сергей Городишенин сообщает, что в корпусе находится оборудованный компьютерный класс, актовый и спортивный залы и помещения, где размещаются различные секции. Из видео, прикрепленного к посту, следует, что в кружках, которые работают в детском доме, занимались и дети, которые воспитываются в семьях.

Чтобы узнать, как отразилось закрытие корпуса на детях и когда будет отремонтировано здание, Newsvo направил запрос в департамент соцзащиты.

Выяснилось, что здание законсервировано по предписанию Роспотребнадзора из-за протечки кровли. Правда, в департаменте соцзащиты уверяют, что консервация была плановая.

- Прежде всего нам важна безопасность детей. В том корпусе стало заниматься небезопасно. Здание 1977 года постройки, капитального ремонта в нем не было давно, - рассказали в департаменте соцзащиты. - Дети не пострадали. Сейчас в центре проживают 26 воспитанников, большинство их них посещают секции при школах. Спортивным залом может похвастаться не каждый детский дом, а компьютерный класс сделаем в течение месяца-двух. Пока оборудование хранится в отдельном кабинете административного корпуса.

Тот факт, что в центре в кружках занимались «домашние» дети, в департаменте соцзащиты опровергли. По закону это запрещено.

В каких именно кружках и при каких школах занимаются воспитанники детского дома, мы попытались узнать в самом центре помощи детям. У руководства центра Newsvo не мог получить комментарий в течение недели. Сегодня вместо директора нас направили к педагогу.

Выяснилось, что в секциях при школах и других учебных заведениях из 26 воспитанников детского дома занимаются 8 человек. Из них четверо - футболом (ред. - двое на базе школы №25, двое - на базе среднего профессионального учебного заведения), трое - волейболом (ред. - на базе среднего профессионального учебного заведения), и одна девочка учится в музыкальной школе №1.

Оставшиеся 18 человек, со слов педагога центра, посещают кружки при детском доме. Педагог заверила, что кружевоплетение изначально проводились в жилом корпусе. Теперь в нем занимаются еще танцами и вокалом (ред. - эти кружки проходили в другом корпусе), однако, со слов педагога, условия позволяют. Кроме того, в центре есть столярная мастерская.

Ответа о сроках ремонта крыши в департаменте соцзащиты мы не получили. В ведомстве ответили, что здание собираются использовать для жителей микрорайона, не уточнив, в каких целях: