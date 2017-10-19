Раздельный сбор мусора в Вологде отменили из-за воров

Внедрение раздельного сбора мусора в Вологде зашло в тупик. "Вторресурсы" отказались от практики, внедренной во всех цивилизованных странах. По словам руководства компании, виноваты в этом вологжане, ворующие отсортированные отходы из мусорных баков, и управляющие компании, накопившие долги за вывоз мусора.

Напомним, в 2015 году баки для раздельного сбора отходов начали устанавливать в некоторых дворах Вологды, всего появилось 50 контейнеров для бумаги, пластика и стекла. Однако сейчас раздельный сбор не ведется. На вопрос Newsvo, с чем это связано, руководитель "Вторресурсов" Геннадий Тряничев ответил, что виноваты воры, лазающие по мусорным контейнерам:

- Есть такая особенность при раздельном сборе: устанавливаешь контейнеры, придут «специально обученные люди» и вычистят эти контейнеры (ред. – речь идет о людях, которые попросту воруют отсортированные отходы из баков, чтобы заработать на сдаче их на переработку). Перевозчик выделяет деньги на контейнеры, на мусоровозы, а кто-то другой забирает это вторсырье и зарабатывает на этом деньги, - пояснил Геннадий Владимирович во время визита на полигон ТБО в Пасынково 17 октября.

Ранее, в апреле 2017 года, «Вторресурсы» объявили, что причиной приостановки проекта раздельного сбора мусора стала задолженность управляющих компаний:

- Раз в неделю отсортированные отходы забирали мусоровозы и вывозили на городскую свалку в районе улицы Мудрова, где организованы накопительные пункты. Впоследствии отдельно собранные отходы прессовали, грузили в машины и отправляли на предприятия, которые в своих технологических процессах используют эти материалы. Бумага востребована Сокольским ЦБК, где из нее изготавливают упаковочный картон, в пластике нуждаются предприятия в Ярославской, Московской и Новгородской областях, производящие пластиковые гранулы, — сырье для заводов, которые делают, например, комплектующие для систем водоснабжения. Стекло всегда ждут на стекольных заводах, - сообщалось в группе «Вторресурсов» ВКонтакте.

По данным компании, за год работы системы сортировки мусора в переработку было сдано более 5 тыс. тонн отходов. Вологжане при этом экономили средства, потому что для управляющих компаний и юридических лиц, которые сдают отходы по системе раздельного сбора мусора, цена ниже, чем за утилизацию стандартных бытовых отходов.

- Несмотря на это, управляющие компании наращивали долги за вывоз и утилизацию отходов. На сегодняшний день (ред. – апрель 2017 года) они составляют порядка 35 миллионов рублей. Мы вынуждены приостановить реализацию своего проекта по раздельному сбору отходов в связи с крупными финансовыми потерями, которые несет предприятие из-за недобросовестных действий ряда управляющих компаний города, — прокомментировал в апреле директор ЗАО «Вторресурсы» Геннадий Тряничев. — Нас очень расстраивает это обстоятельство, поскольку многие вологжане уже успели привыкнуть к системе сортировки. Проект получил большой отклик среди населения. Однако руководство управляющих компаний и ТСЖ, на площадках которых расположены контейнеры для раздельного сбора мусора, не приветствуют нашу инициативу. Сложно выполнять свою работу, когда за нее не платят, в то время, как компания несет дополнительные затраты. Возможно, мы вернемся к проекту, но не раньше апреля. Пока окончательно решение не принято.

Добавим, что на территории городской свалки на улице Мудрова работает пункт по раздельному приему крупногабаритного мусора. Здесь жители Вологды могут бесплатно утилизировать неисправную бытовую технику, автомобильные покрышки, старую мебель и другие отходы больших размеров.

Сейчас на полигон в Пасынково сдают отходы 4 вологодские компании из 14, обслуживающих многоквартирные жилые дома Вологды. Между организациями и перевозчиками, которые доставляют отходы на мусоросортировочную станцию на улице Мудрова, заключены договоры. На станции происходит ручная сортировка мусора, который затем отправляют на перерабатывающие заводы, как в регионе, так и за его пределами. То, что не подлежит переработке, отправляется в Пасынково.