В Вологде согласовали установку кубов Навального в центре города

Активисты штаба Навального в Вологде наконец получили согласование городских властей на установку кубов на Каменном мосту и у ЦУМа.



Кубы разрешили поставить 18, 20 и 21 октября, активисты ждут вологжан с 11:00 до 18:00 часов.



Как пояснили участники штаба Навального в Вологде, ранее им отказывали в согласовании кубов из-за того, что они якобы мешают проходу граждан. Однако, как видно по фото, куб на Каменном мосту ничуть не затрудняет проход.