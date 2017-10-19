В Вологде согласовали установку кубов Навального в центре города

19.10.2017 [Общество]
В Вологде согласовали установку кубов Навального в центре города

Активисты штаба Навального в Вологде наконец получили согласование городских властей на установку кубов на Каменном мосту и у ЦУМа.

Кубы разрешили поставить 18, 20 и 21 октября, активисты ждут вологжан с 11:00 до 18:00 часов.

Как пояснили участники штаба Навального в Вологде, ранее им отказывали в согласовании кубов из-за того, что они якобы мешают проходу граждан. Однако, как видно по фото, куб на Каменном мосту ничуть не затрудняет проход.

Тэги: Навальный, акции, выборы
Фото: vk.com/teamnavalny_vologda
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