С 2018 года вологжане будут получать услуги кадастровой палаты в МФЦ

До конца 2017 года в Вологодской области будут закрыты все офисы приёма-выдачи документов Кадастровой палаты. Эти функции передаются многофункциональным центрам региона.

«Постепенная передача функций Кадастровой палаты МФЦ проводится в области на протяжении двух последних лет. В 2016 -2017 году прием заявителей прекращен в 17 районах области. Эти полномочия осуществляет МФЦ. С 17 октября прием заявителей сотрудниками Кадастровой палаты прекращен еще в 6 районах - Вытегорском, Кадуйском, Сокольском, Грязовецком, Великоустюгском и Шекснинском районах. Оказывать услуги по приему заявителей и по выдаче документов в этих районах также будут МФЦ. Подготовительная работа проведена. Никаких сбоев не будет», - рассказал начальник департамента государственной службы и кадровой политики Вячеслав Приятелев.

В декабре прекратят работу офисы приема-выдачи документов Кадастровой палаты в Череповце и Вологде. В этих городах откроются дополнительные окна приема заявителей в многофункциональных центрах. Вместе с тем, жителям области рекомендовано заблаговременно спланировать свой визит за получением услуг Росреестра и Кадастровой палаты.

Кроме того, приём заявителей и выдача готовых документов будет осуществляется в центрах «Мои документы» муниципальных районов. Информацию о графиках работы, контактных телефонах можно получить на сайте многофункциональных центров области. На сегодняшний день МФЦ области готовы предоставлять услуги Росреестра и Кадастровой палаты в полном объемесообщает пресс-служба областного правительства.