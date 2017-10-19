Вологжанин, укравший из ларька арбуз, вернулся за дыней

19.10.2017 [Происшествия]

В Вологде мужчина воровал продукты, чтобы продать. После кражи арбуза он вернулся за дыней, но был задержан.

Работникив торгового павильона на улице Карла Маркса рассказали полицейским, что неизвестный взял с прилавка арбуз и сбежал. На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии. К удивлению правоохранителей, спустя полчаса после первой кражи вор вернулся: на этот раз он пытался сбежать с дыней, но был задержан.

Вором оказался 38-летний вологжанин. С его слов, продукты он воровал, чтобы перепродать.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: кража
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