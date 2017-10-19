В Белозерском районе из-за непроезжей дороги отменили автобус в Шолу

Вместо решения вопроса с ремонтом дороги на Шолу в Белозерском районе там просто отменили автобус из Череповца - транспорту в Шолу не проехать.

Напомним, жители уже много лет пытаются добиться от властей ремонта этой дороги. О ее капитальном ремонте говорил в 2011 году Вячеслав Позгалев, который тогда был губернатором Вологодской области. Но дальше слов дело не сдвинулось.

Этим летом жители написали обращению к губернатору. Почти сто километров дороги от Антушево до Шолы непроезжие, а то, что ремонтируется, тут же разбивается лесовозами.

Ответ на письмо губернатору был получен от департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. В нем, в частности, было сказано, что 4 июля этого года прошло совещание с участием главы Белозерского района Евгения Шашкина и представителей предприятий-лесозаготовителей, использующих дорогу на Шолу. На совещании было решено уменьшить вес перевозимого груза для обеспечения проезда по автомобильным дорогам «Белозерск - Карпово - Конец Мондра» и «Перкумзь – Зубово», а также подсыпать ПГС проблемных участков указанных автодорог и заменить две водопропускные трубы на автодороге «Белозерск - Карпово - Конец Мондра».

Жителей уверили, что работы по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик вышеназванных автодорог будут продолжены в рамках исполнения госконтракта на «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» от 27 мая 2017 года №1-115.

Фото дороги на Шолу, сделанное жителями.

Однако 18 октября на сайте Белозерского района появилась информация о том, что временно приостанавливается движение автобусов по маршруту «Череповец-Шола». Связано это с неудовлетворительным состоянием автодороги.

Добавим, что администрация Белозерского района потратила в 2017 году 3 879 076,03 рублей на содержание дорог всего района. Во всяком случае, такова сумма трех соответствующих госконтрактов, размещенных на сайте госзакупок. В эту сумму входит очистка проезжей части дорог от снега, очистка разворотов, карманов (1 раз в месяц), очистка дорожных знаков (1 раз в месяц) зимой, а также летние работы по грейдированию проезжей части дорог, содержанию водопропускных труб (1 раз в месяц) и ямочному ремонту (1 раз в месяц).

Дорога на Шолу в этих госконтрактах оказалась в общем списке стандартных работ.