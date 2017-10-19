В Белозерском районе из-за непроезжей дороги отменили автобус в Шолу

19.10.2017 [Общество]

Вместо решения вопроса с ремонтом дороги на Шолу в Белозерском районе там просто отменили автобус из Череповца - транспорту в Шолу не проехать.

Напомним, жители уже много лет пытаются добиться от властей ремонта этой дороги.  О ее капитальном ремонте говорил в 2011 году Вячеслав Позгалев, который тогда был губернатором Вологодской области. Но дальше слов дело не сдвинулось.

Этим летом жители написали обращению к губернатору. Почти сто километров дороги от Антушево до Шолы непроезжие, а то, что ремонтируется, тут же разбивается лесовозами.

Ответ на письмо губернатору был получен от департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. В нем, в частности, было сказано, что 4 июля этого года прошло совещание с участием главы Белозерского района Евгения Шашкина и представителей предприятий-лесозаготовителей, использующих дорогу на Шолу. На совещании было решено уменьшить вес перевозимого груза для обеспечения проезда по автомобильным дорогам «Белозерск - Карпово - Конец Мондра» и «Перкумзь – Зубово», а также подсыпать ПГС проблемных участков указанных автодорог и заменить две водопропускные трубы на автодороге «Белозерск - Карпово - Конец Мондра».

Жителей уверили, что работы по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик вышеназванных автодорог будут продолжены в рамках исполнения госконтракта на «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» от 27 мая 2017 года №1-115.

Фото дороги на Шолу, сделанное жителями.

Однако 18 октября на сайте Белозерского района появилась информация о том, что временно приостанавливается движение автобусов по маршруту «Череповец-Шола». Связано это с неудовлетворительным состоянием автодороги.

Добавим, что администрация Белозерского района потратила в 2017 году 3 879 076,03 рублей на содержание дорог всего района. Во всяком случае, такова сумма трех соответствующих госконтрактов, размещенных на сайте госзакупок. В эту сумму входит очистка проезжей части дорог от снега, очистка разворотов, карманов (1 раз в месяц), очистка дорожных знаков (1 раз в месяц) зимой, а также летние работы по грейдированию проезжей части дорог, содержанию водопропускных труб (1 раз в месяц) и ямочному ремонту (1 раз в месяц).

Дорога на Шолу в этих госконтрактах оказалась в общем списке стандартных работ.

Тэги: дороги, общественный транспорт
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?
В Вологде открылся новый завод по производству подшипников
Жители Вологды высказались против строительства нового колеса обозрения в центре города
Суд признал незаконным разрешение администрации Вологды использовать "Идеи для дома" в качестве склада
По факту смертельного ДТП с участием депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело
В Вологде владелец элитного дома, не плативший за электричество, возмутился отключению света
Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители
Путин предложил ввести плату за некоторые медицинские услуги
Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей
В Тарногском районе зять оплатил за тещу двенадцать штрафов ГИБДД
17.10.2017 [Происшествия]

В Вологде снова подожгли расселенные дома на улицах Пригородной и Дзержинской

1610
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин, укравший из ларька арбуз, вернулся за дыней
В Белозерском районе из-за непроезжей дороги отменили автобус в Шолу
Банк «Вологжанин» запускает программу рефинансирования ипотеки
В Вологде 17-летний подросток делал закладки с наркотиками
В Вологодской области разрешили проводить дорожные работы ночью
На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд
Вологда и Череповец в 2018 году получат дополнительно 600 миллионов рублей
 
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

1621
0
19.10.2017 [БлогоVO]

Окна на скотч, детей в больницу!

108
0
19.10.2017 [Обзор Прессы]

Московские родители выступили против бесед о презервативах в школе

83
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика