Банк «Вологжанин» запускает программу рефинансирования ипотеки

Программа «Перекредитование» дает возможность существенно улучшить условия по текущему ипотечному кредиту: снизить ставку до 9% годовых, и в то же время сократить ежемесячный платеж или срок кредита.

По условиям программы возможно получить кредит на срок от 3 до 30 лет в сумме от 300 тысяч до 10 миллионов рублей.

«Важно отметить, что средства заемщиков, воспользовавшихся программой «Перекредитование» находятся под защитой государства, - отмечает Ирина Клипута, начальник отдела кредитования физических лиц ЗАО «Банк «Вологжанин», - поскольку программа реализуется при участии ОА «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями программы можно в офисах Банка, по телефону (8172) 21-09-26, а также на сайте ЗАО «Банк «Вологжанин» bankvl.ru.

*Ставка фиксированная при первоначальном взносе 50% и более от стоимости закладываемой недвижимости, при наличии личного страхования и вне рамок опции “Легкая ипотека” и подтверждения дохода справкой в свободной форме. Требование к предшествующему кредиту: 1. Произведены ежемесячные платежи на менее чем за 6 процентных периодов, 2. Отсутствие просроченной задолженности, 3. Не проводилась реструктуризация. Возраст заемщика: от 21 года до 65 лет. Подробные условия предоставления, использования и возврата кредитов АО “АИЖК” - на официальном сайте АО “АИЖК” (дом.рф) и по тел: +7 (495) 775 47 40. Услуга реализуется в рамках партнерской программы с ОА «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Не является коммерческим предложением, носит информационный характер. ЗАО “Банк “Вологжанин”. Лицензия №1896 ЦБ РФ от 21.06.2012 г.