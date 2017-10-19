В Вологде 17-летний подросток делал закладки с наркотиками

В Вологде 17-летнего подростка будут судить за попытку незаконного сбыта наркотиков.

По версии следствия, молодой человек договорился через соцсеть с неизвестным о распространении наркотических средств в Вологде. По договоренности подросток должен был расфасовать наркотик и сделать «закладки» в оговоренных местах, чем он и занялся.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, 18 августа он забрал из тайника наркотическое вещество, расфасовал и сделал «закладки». Одну из них обнаружили 22 августа сотрудники наркоконтроля. Подростка задержали, из «закладки» изъяли запрещенное вещество массой 1,823 грамма.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.