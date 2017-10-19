В Вологодской области разрешили проводить дорожные работы ночью

На 14-й сессии заксобрания Вологодской области депутаты расширили перечень дорожных работ, которые можно проводить в ночное время.

Напомним, с 2013 года законом области «Об административных правонарушениях в Вологодской области» установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время с 23.00 часов до 07.00 часов в городах или других населенных пунктах. При этом ограничения на шум не распространяются на проведение аварийных, спасательных и других неотложных работ.

Теперь ночью разрешено выполнять также работы по ремонту и благоустройству дорог, вызванные острой необходимостью. Например, речь идёт об уборке снега после снегопада, обработке улиц в гололедицу, ремонте дорог после ликвидации аварий.