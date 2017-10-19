В Вологодской области разрешили проводить дорожные работы ночью

19.10.2017 [Происшествия]

На 14-й сессии заксобрания Вологодской области депутаты расширили перечень дорожных работ, которые можно проводить в ночное время.

Напомним, с 2013 года законом области «Об административных правонарушениях в Вологодской области» установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время с 23.00 часов до 07.00 часов в городах или других населенных пунктах. При этом ограничения на шум не распространяются на проведение аварийных, спасательных и других неотложных работ.

Теперь ночью разрешено выполнять также работы по ремонту и благоустройству дорог, вызванные острой необходимостью. Например, речь идёт об уборке снега после снегопада, обработке улиц в гололедицу, ремонте дорог после ликвидации аварий.

- Мы уверены, что такая мера позволит местным властям и подрядным организациям оперативнее проводить работы пока «город спит» и дороги не заняты, а также не мешать автовладельцам в утренние часы пик, -  пояснила председатель комитета  по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Тэги: ремонт дорог
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?
В Вологде открылся новый завод по производству подшипников
Жители Вологды высказались против строительства нового колеса обозрения в центре города
Суд признал незаконным разрешение администрации Вологды использовать "Идеи для дома" в качестве склада
По факту смертельного ДТП с участием депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело
В Вологде владелец элитного дома, не плативший за электричество, возмутился отключению света
Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители
Путин предложил ввести плату за некоторые медицинские услуги
Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей
В Тарногском районе зять оплатил за тещу двенадцать штрафов ГИБДД
19.10.2017 [Общество]

В Белозерском районе из-за непроезжей дороги отменили автобус в Шолу

125
1
19.10.2017 [Происшествия]

На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд

2295
1
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

1622
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин, укравший из ларька арбуз, вернулся за дыней
В Белозерском районе из-за непроезжей дороги отменили автобус в Шолу
Банк «Вологжанин» запускает программу рефинансирования ипотеки
В Вологде 17-летний подросток делал закладки с наркотиками
В Вологодской области разрешили проводить дорожные работы ночью
На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд
Вологда и Череповец в 2018 году получат дополнительно 600 миллионов рублей
 
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

1622
0
19.10.2017 [БлогоVO]

Окна на скотч, детей в больницу!

108
0
19.10.2017 [Обзор Прессы]

Московские родители выступили против бесед о презервативах в школе

85
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика