В Вологодской области разрешили проводить дорожные работы ночью
На 14-й сессии заксобрания Вологодской области депутаты расширили перечень дорожных работ, которые можно проводить в ночное время.
Напомним, с 2013 года законом области «Об административных правонарушениях в Вологодской области» установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время с 23.00 часов до 07.00 часов в городах или других населенных пунктах. При этом ограничения на шум не распространяются на проведение аварийных, спасательных и других неотложных работ.
Теперь ночью разрешено выполнять также работы по ремонту и благоустройству дорог, вызванные острой необходимостью. Например, речь идёт об уборке снега после снегопада, обработке улиц в гололедицу, ремонте дорог после ликвидации аварий.
- Мы уверены, что такая мера позволит местным властям и подрядным организациям оперативнее проводить работы пока «город спит» и дороги не заняты, а также не мешать автовладельцам в утренние часы пик, - пояснила председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.