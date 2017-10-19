На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд

19.10.2017 [Происшествия]

В 3.54 утра 19 октября на станции Лоста столкнулись маневренный тепловоз и грузовой поезд с цистернами. В результате локомотив и шесть порожних цистерн грузового поезда сошли с железной дороги .

В результате аварии никто не пострадал, заверили в пресс-службе СЖД. Так как цистерны были пустые, никакой угрозы экологической обстановке нет. Сейчас на месте происшествия все еще идут восстановительные мероприятия. На место прибыли несколько пожарных расчетов, скорая помощь и аварийные службы.

«Движение на дороге не было прервано, другие составы двигаются по первому пути. Авария произошла на втором. На месте работает восстановительный поезд и комиссия. Цистерны уже убраны», - сообщили в пресс-службе СЖД.

Как рассказали в пресс-службе областного УМЧС, восстановительные работы могут занять приблизительно 36 часов. Для ликвидации привлечено 130 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 6 единиц техники.

Тэги: ДТП, РЖД
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