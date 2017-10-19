Вологда и Череповец в 2018 году получат дополнительно 600 миллионов рублей

Накануне депутаты законодательного собрания внесли очередные поправки в бюджет области на 2017 год. Были распределены почти 1,5 миллиарда рублей – собственные доходы в размере 1,34 млрд рублей и безвозмездные поступления из федерального бюджета в объеме 150 миллионов.

Как сообщает пресс-служба заксобрания, собственные доходы - это дополнительные поступления от компаний «Северсталь», «РЖД», «ФСК ЕЭС» и «ВАД». 1,3 миллиарда рублей распределены практически по всем направлениям расходов, в том числе 550 миллионов рублей - на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, 367 миллионов - на ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения или коммунальных услуг, более 300 миллионов - на дорожную деятельность, в том числе около 100 миллионов рублей на подготовку строительства моста через Шексну в Череповце.

Что касается последних целевых поступлений из федерального бюджета, то средства также пойдут на оплату ЕДК по коммунальным платежам, поддержку АПК и закупку льготных лекарств, сообщает пресс-служба заксобрания.

Кроме того, депутаты приняли закон, согласно которому Вологда и Череповец в 2018 году получат дополнительно порядка 600 миллионов рублей за счет увеличения отчислений от налогов на доходы физических лиц до пяти процентов.