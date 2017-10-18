Каждый пятый ребенок в Вологодской области страдает от насилия

Каждый пятый ребенок подвергается насилию - как физическому, так и психологическому. Такие показатели получили в ходе исследования общественного мнения в службе по правам ребенка правительства Вологодской области.

«За прошедший год и предыдущие годы было совершено более 1000 преступлений в отношении детей в области. Преступления совершаются в основном, самыми близкими людьми», - заявила уполномоченный при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка Ольга Смирнова на втором форуме прокуратуры Вологодской области.

С начала этого года в отношении детей совершено 725 преступлений, в том числе одно убийство и семи фактов причинения смерти по неосторожности, 59 посягательств на сексуальной почве, 18 фактов истязания и жестокого обращения и 98 случаев причинения вреда здоровью.

Ольга Смирнова отметила, что на самом деле насильственные действия в отношении детей совершаются намного чаще - и в школе, и на улице, и дома - просто никто об этом не говорит вслух. Службой был проведен анонимной опрос среди детей, который включал в себя несколько вопросов. В том числе, например, такой вопрос: «Подвергались ли вы в семье таким видам насилия, жестокого обращения, как дача пощечины, нанесение ударов, оскорбление, унижение, грубое одергивание, угроза избиения, игнорирование».

Практически 80% детей ответили, что на них кричат родители, остальные подвергались другим видам насилия.