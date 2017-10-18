Стоимость услуг штрафстоянок в Вологодской области будет определяться на аукционах

Депутаты законодательного собрания области внесли изменения в областной закон, регламентирующий порядок работы спецстоянок для автомобилей.

До настоящего времени договор на такие услуги заключался в заявительном порядке между департаментом дорожного хозяйства и транспорта области и предпринимателями – владельцами спецстоянок. Автовладельцы оплачивали услуги по единому тарифу, установленному приказом департамента топливно-энергетического комплекса. Теперь тарифы на услуги «штрафстоянок» будут определены в результате аукционов, которые будут проведены в каждом муниципалитете.

- Стартовой ценой аукциона будет являться базовый уровень тарифа, утверждённый в настоящее время Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования, - пояснила председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина. - По итогу будет определён основной исполнитель услуг на территории – предприниматель, предложивший наименьшую цену. Все остальные участники рынка смогут работать по этой цене. Если торги не состоятся, то за основу будет принят базовый тариф.

По данным областного заксобрания, сейчас на территории области работает 20 специализированных стоянок - в Вологде, Череповце и в 11 районах области.

Напомним, что ранее, в марте 2014 года, депутаты заксобрания внесли другие изменения в закон, согласно которым установление тарифов на услуги эвакуатора и штрафстоянок стало компетенцией Региональной энергетической комиссии. Такое решение было принято после того, как в 2013 году в Вологде разгорелся скандал вокруг работы штрафстоянки. Тогда час хранения эвакуированного автомобиля в областной столице в разы превышал тариф, установленный в Череповце – он составлял 565 рублей.