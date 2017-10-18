Стоимость услуг штрафстоянок в Вологодской области будет определяться на аукционах

18.10.2017 [Общество]

Депутаты законодательного собрания области внесли изменения в областной закон, регламентирующий порядок работы спецстоянок для автомобилей.

До настоящего времени  договор на такие услуги заключался в заявительном порядке между департаментом дорожного хозяйства и транспорта области и предпринимателями – владельцами спецстоянок. Автовладельцы оплачивали услуги по единому тарифу, установленному приказом департамента топливно-энергетического комплекса. Теперь тарифы на услуги «штрафстоянок» будут определены в результате аукционов, которые будут проведены в каждом муниципалитете.

- Стартовой ценой аукциона будет являться базовый уровень тарифа, утверждённый в настоящее время Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования, - пояснила председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека  Лариса Кожевина. -  По итогу будет определён основной исполнитель услуг на территории – предприниматель, предложивший наименьшую цену. Все остальные участники рынка смогут работать по этой цене. Если торги не состоятся, то за основу будет принят базовый тариф.

По данным областного заксобрания, сейчас на территории области работает 20 специализированных стоянок -  в Вологде, Череповце и в 11 районах области. 

Напомним, что ранее, в марте 2014 года, депутаты заксобрания внесли другие изменения в закон, согласно которым установление тарифов на услуги эвакуатора и штрафстоянок стало компетенцией Региональной энергетической комиссии. Такое решение было принято после того,  как в 2013 году в Вологде разгорелся скандал вокруг работы штрафстоянки. Тогда час хранения эвакуированного автомобиля в областной столице в разы превышал тариф, установленный в Череповце – он составлял 565 рублей.

Тэги: штрафстоянка
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?
Жители Вологды высказались против строительства нового колеса обозрения в центре города
В Вологде открылся новый завод по производству подшипников
Суд признал незаконным разрешение администрации Вологды использовать "Идеи для дома" в качестве склада
По факту смертельного ДТП с участием депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело
Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители
В Вологде владелец элитного дома, не плативший за электричество, возмутился отключению света
Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей
Путин предложил ввести плату за некоторые медицинские услуги
В Тарногском районе зять оплатил за тещу двенадцать штрафов ГИБДД
18.10.2017 [Общество]

Стоимость услуг штрафстоянок в Вологодской области будет определяться на аукционах

71
0
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

631
2
18.10.2017 [Общество]

В Вологодской области трудоустроились 118 врачей

724
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Каждый пятый ребенок в Вологодской области страдает от насилия
Стоимость услуг штрафстоянок в Вологодской области будет определяться на аукционах
У вологжан, задолжавших за электроэнергию, арестовывают бытовую технику
Фельдшеры и медсестры в сельской местности Вологодской области будут получать 500 тысяч рублей «подъемных»
В Тарногском и Сокольском районах назначены новые прокуроры
Череповецкая «Северсталь» проиграла рижскому «Динамо»
В Вологде открылась историко-документальная выставка «Василий Белов. От Тимонихи до Москвы»
 
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

631
0
18.10.2017 [БлогоVO]

Однажды в почтовое отделение зашел Николай Рубцов...

15
0
18.10.2017 [Обзор Прессы]

Бес приюта

641
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика