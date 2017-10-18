У вологжан, задолжавших за электроэнергию, арестовывают бытовую технику

18.10.2017 [Общество]

В Вологде состоялся рейд судебных приставов и представителей ПАО «Вологдаэнергосбыт». Посетив должников за электроэнергию, проживающих на ул. Псковской, Гагарина, Республиканской, Мохова и Петина, работники службы судебных приставов составили акты ареста бытовой техники, а сотрудники Вологдаэнергосбыта выписали должникам уведомления об отключении электрической энергии.

Так, собственники квартиры с ул. Псковской, оборудованной электроплитой, накопили долг за электроэнергию более 22 тыс. рублей. Когда к ним нагрянули участники рейда, они смотрели телевизор. Судебные приставы арестовали бытовую технику должников.

Нередко спорные долги возникают при купле-продаже или аренде жилья. Отвечать за задолженность приходится собственнику. Так, женщина с ул. Гагарина уверяет, что купила квартиру недавно. По адресу числится долг почти 53 тыс. рублей. «Вологдаэнергосбыт» советует быть внимательными при сделках с недвижимостью, чтобы не пришлось разбираться с долгами прежних жильцов.

Рейды, направленные на взыскание задолженности по коммунальным платежам в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса, проходят по всей области и касаются не только населения, но и юридических лиц.

Так, организация из Тарногского района рассчиталась с задолженностью за электроэнергию в размере 30 тыс. рублей во избежание ареста специализированной техники. А вот к должнице из Вытегорского района работникам службы пришлось применить меры принудительного исполнения. Женщина накопила долг за электроэнергию и водоснабжение на общую сумму порядка 35 тыс. руб. и длительное время никаких мер к его погашению не предпринимала. Тогда судебные приставы арестовали банковский счет неплательщицы, и списали деньги.

Тэги: Вологдаэнергосбыт
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