Фельдшеры и медсестры в сельской местности Вологодской области будут получать 500 тысяч рублей «подъемных»

18.10.2017 [Общество]

Новую меру поддержки для медицинских работников ФАПов сегодня утвердили в ходе 14-й сессии заксобрания Вологодской области.

Согласно принятому закону, фельдшерам, акушерам и медицинским сестрам в возрасте до 45 лет, заключившим трудовые договоры в 2018 году о работе в сельских ФАПах, будут предоставлять «подъёмные» в сумме 500 тысяч рублей. При этом специалисты берут на себя обязательство отработать не менее пяти лет.

По данным областного заксобрания, сейчас в области не хватает около 70 сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов.

- В следующем году при помощи новой меры поддержки мы планируем привлечь 10 специалистов, а в перспективе, в последующие годы, и вовсе решить кадровый вопрос, - сказала депутат Людмила Ячеистова.

Тэги: здравоохранение
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