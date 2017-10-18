Фельдшеры и медсестры в сельской местности Вологодской области будут получать 500 тысяч рублей «подъемных»
18.10.2017 [Общество]
Новую меру поддержки для медицинских работников ФАПов сегодня утвердили в ходе 14-й сессии заксобрания Вологодской области.
Согласно принятому закону, фельдшерам, акушерам и медицинским сестрам в возрасте до 45 лет, заключившим трудовые договоры в 2018 году о работе в сельских ФАПах, будут предоставлять «подъёмные» в сумме 500 тысяч рублей. При этом специалисты берут на себя обязательство отработать не менее пяти лет.
По данным областного заксобрания, сейчас в области не хватает около 70 сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов.
- В следующем году при помощи новой меры поддержки мы планируем привлечь 10 специалистов, а в перспективе, в последующие годы, и вовсе решить кадровый вопрос, - сказала депутат Людмила Ячеистова.