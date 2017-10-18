В Тарногском и Сокольском районах назначены новые прокуроры

18.10.2017 [Общество]

Прокурором Тарногского района стал 36-летний советник юстиции Эдуард Догадаев, а Сокольского района - 39-летний экс-прокурор Междуреченского района Игорь Куликов.

Эдуард Догадаев родился в 1981 году в Вологде, где окончил  Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция». Ранее он работал следователем в Череповецком межрайонном следственном отделе при прокуратуре Череповца, заместителем прокурора Кадуйского района. Потом Эдуард Догадаев год отработал прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Вологодской области, с 2010 исполнял обязанности заместителя прокурора Череповецкого района, Череповеца, а с 2013 -  заместителя прокурора Кадуйского района.

Cтарший советник юстиции Игорь Куликов, который стал прокурором Сокольского района, также родился в Вологде, окончил Вологодский филиал МГЮА по специальности «Юриспруденция».

После возвращения из армии в 2002 году в возрасте 24 лет был назначен и.о. заместителя прокурора Чагодощенского района. С 2005 года Игорь Куликов работал старшим следователем прокуратуры Вологды, а спустя два года стал руководителем Сокольского межрайонного следственного отдела.

В 2008 году Игорь Куликов был назначен на должность заместителя прокурора Вологды, а в 2013 году - прокурором Междуреченского района.

Тэги: прокуратура
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