Череповецкая «Северсталь» проиграла рижскому «Динамо»

18.10.2017 [Спорт]
Череповецкая «Северсталь» проиграла рижскому «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» накануне на выезде уступила рижскому «Динамо» - команде, которая сейчас находится на последнем месте Западной конференции КХЛ.

Команды встречались четыре дня назад в Череповце, тогда сильнее были череповчане (3:1), забросившие третью шайбу уже в пустые ворота.

Накануне игроки «Северстали» дважды выходили вперед, гол в большинстве забил Юрий Трубачев в первом периоде. Еще одну шайбу в ворота противника забросил во втором периоде Павел Чернов с передачи Валерия Васильева и Дмитрия Кагарлицокого. Но рижанам удалось сравнять счёт.

Точку в матче, в овертайме, поставил Микелис Редликс, который принес «Динамо» победу со счетом 3:2.

Следующий матч череповчане проведут дома: 21 октября они примут в гостях одного из лидеров Востока, омский «Авангард».
 

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/chseverstal
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