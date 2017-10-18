Череповецкая «Северсталь» проиграла рижскому «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» накануне на выезде уступила рижскому «Динамо» - команде, которая сейчас находится на последнем месте Западной конференции КХЛ.



Команды встречались четыре дня назад в Череповце, тогда сильнее были череповчане (3:1), забросившие третью шайбу уже в пустые ворота.



Накануне игроки «Северстали» дважды выходили вперед, гол в большинстве забил Юрий Трубачев в первом периоде. Еще одну шайбу в ворота противника забросил во втором периоде Павел Чернов с передачи Валерия Васильева и Дмитрия Кагарлицокого. Но рижанам удалось сравнять счёт.



Точку в матче, в овертайме, поставил Микелис Редликс, который принес «Динамо» победу со счетом 3:2.



Следующий матч череповчане проведут дома: 21 октября они примут в гостях одного из лидеров Востока, омский «Авангард».

