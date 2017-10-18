В Вологде открылась историко-документальная выставка «Василий Белов. От Тимонихи до Москвы»

18.10.2017 [Культура]

В Центре писателя Василия Белова на улице Щетинина, 5 открылась выставка документов Государственного архива Вологодской области «Василий Белов: от Тимонихи до Москвы».

Организаторы говорят, что экспозиция уникальна. Эти материалы покажут публике впервые, например, архивные документы с родословной семьи Беловых, с историей Сохты и деревни Тимонихи.

- В экспозицию вошли материалы досоветского периода – со сведениями о предках В.И. Белова, об упоминании древней Сохты в источниках XVII века, по истории Николаевской Сохотской церкви, документы об отце писателя (о рождении, о гибели на фронте)  и др. Из глубин веков предстает прошлое древнего крестьянского рода, история деревенской Руси. Это именно то, что любил сам писатель, о чем писал и чем жил. Особое место в экспозиции занимает генеалогическое древо Беловых, включающее 10 поколений рода (периода с конца XVII и до ХХ вв.), - рассказывают организаторы.

Отдельный блок экспозиции посвящен общественной деятельности Белова. В нем представлены тексты его выступлений в Москве, на радио.

Торжественное открытие выставки пройдет 23 октября в 11:00. Как рассказали специалисты Центра, на нем будут присутствовать родственники писателя и гости. После открытия можно будет заказывать организованные экскурсии.

Выставка «Василий Белов. От Тимонихи до Москвы» будет работать до 1 ноября. Вход свободный.

Кроме того, с  23 по 25 октября в Вологде пройдут IV Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия».  Форум соберет известных литературоведов, критиков, исследователей творчества классика, сотрудников ведущих вузов и деятелей культуры из 12 регионов России и Болгарии.

В рамках чтений пройдут научные конференции, литературные марафоны и творческие встречи. Для тех, кто не сможет приехать на форум, будут организованы онлайн-трансляции ключевых мероприятий, ссылки на которые можно будет найти на сайте городской администрации.

Тэги: Василий Белов, Беловские чтения, выставки
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