В Череповецком районе в пожарном пруду нашли тело пропавшего мужчины

В Череповецком районе спасатели достали из пожарного пруда тело мужчины. Что стало причиной смерти, пока выясняется.

Трагедия произошла 16 октября в деревне Хлебаево Абакановского сельского поселения.

- Около полуночи (ред. - с 16 на 17-е) поступил вызов из полиции, в пруду обнаружили тело. Спасатели выехали на место, достали тело и передали правоохранителям. Пруд небольшой, 4 на 4 метра, поэтому водолазы не привлекались,- рассказали в областном УМЧС по Вологодской области.

Погибшему 31 год. Он пропал вечером 16 октября, о чем родственники заявили в полицию. Правоохранители совместно с местными жителями нашли его в пожарном пруду. Как нам рассказали в отделении УМВД Череповецкого района, мужчина выпивал в компании друзей рядом с прудом, который расположен на частном земельном участке. Потом все разошлись, а погибший отстал. Найти его приятели не смогли.

Обстоятельства и причину смерти предстоит выяснить.