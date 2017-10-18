В Вологодской области трудоустроились 118 врачей

В государственные учреждения Вологодской области в этом году трудоустроились 118 выпускников медицинских ВУЗов. Из них 43 специалиста будут работать в Вологде, 37 - в Череповце, 38 - в районах.

В Вологде из 43 вновь пришедших на работу врачей больше всего анестезиологов-реаниматологов - их восемь. Трое из них устроились в областную детскую клиническую больницу, по двое специалистов пришли в областной онкологический диспансер и в городскую больницу №1, одного врача-анестезиолога "получила" областная клиническая больница.

Терапевтов добавилось пять. Они будут работать в областной клинической больнице, городской больнице №2, в областном госпитале для ветеранов войн и в городских поликлиниках №1 и №4.

Педиатров добавилось три. Они устроились в областную детскую клиническую больницу, городские поликлиники №3 и №4.

Три выпускника-стоматолога трудоустроились в городскую поликлинику №4.

В областной детской клинической больнице и поликлинике №1 стало на одного невролога больше (в последней их теперь четыре).

Также в городские медучреждения пришли офтальмологи, психиатри, инфекционисты, акушеры-гинекологи (всех по два человека) и оториноларинголог, нейрохирург, эпидемиолог,рентгенолог, неопатолог, онколог, дерматовенеролог, врач судебно-медицинской экспертизы и сердечно-сосудистый хирург.

Как сообщает департамент здравоохранения Вологодской области, доля трудоустроенных врачей после завершения обучения в 2017 году составила 97,3% (в 2016 г. – 95,8%). Дефицит специалистов в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения понемногу сокращается. В 2012 году в области не хватало более 700 врачей, по итогам 10 месяцев 2017 года - 551.