У областных властей появились замечания к строительству социальных объектов в пяти районах Вологодской области

В пяти районах Вологодской области есть вероятность несвоевременного освоения средств областного и федерального бюджетов при строительстве социальных объектов. Эту ситуацию накануне обсудили на оперативном совещании в правительстве области, которое провел первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

Объекты строятся в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Вологодской области. Как рассказал начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов, в 2017 году по этой программе предусмотрены средства федерального и областного бюджетов на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов в объеме 111 млн. рублей; на грантовую поддержку местных инициатив граждан - 8 млн. рублей.

- Из 11 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, планируемых к завершению строительства в 2017 году, выполнены работы на пяти объектах газоснабжения: Тотемский, Вологодский, Шекснинский районы, завершаются работы на 1 объекте газоснабжения и 1 спортивном сооружении в Великоустюгском районе, - рассказал Сергей Поромонов.

По его словам, на сегодня подрядчики не выполняют условия контракта по двум объектам. Это универсальная спортивная площадка в селе Борисово-Судское Бабаевского района, где работы должны были завершиться 1 сентября, и фельдшерско - акушерский пункт в сельском поселении Юдинское Великоустюгского района.

Кроме того, необходимо обсудить с подрядчиком более сокращенные сроки выполнения работ в Кирилловском районе на объекте «Реконструкция сетей водопровода с. Талицы», в Устюженском - на объекте «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Славынево».

- По грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, из 18 проектов реализованы 3 проекта и 13 проектов в стадии завершения, на 2 объектах работы не ведутся, - отметил Сергей Поромонов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, администрации Кирилловского района необходимо обсудить с подрядчиком более сокращенные сроки выполнения работ на объекте «Оборудование детской площадки в с. Колкач, Талицкое поселение». Администрации Тотемского района следует провести работу по выбору подрядной организации для выполнения работ по обустройству многофункциальной спортивной площадки в селе Никольское, где работы не начаты.