В Вологде в восьми торговых центрах были незаконно установлены игровые автоматы

Трое жителей Вологды подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.171.2 УК РФ.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, 39-летний и 31-летний мужчины, а также их 25-летний знакомый, установили восемь игровых аппаратов в арендуемых помещениях торговых организаций. Эти игровые терминалы, по данным следствия, использовались гражданами для участия в азартных играх.

Одно из этих восьми зданий – это супермаркет «Пятерочка» на Карла Маркса, 5. Этот супермаркет работает и как минимум еще в двух зданиях, где стояли игровые автоматы, в частности, в ТЦ «Остров» на Северной, 7 (см. фото). По словам жителей, автомат в "Острове" стоял несколько лет.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки материалов ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области. Игровые автоматы изъяты для исследования.