В начале 2018 года в Вологде планируют открыть два мини-рынка

17.10.2017 [Экономика]

Разработка нового формата работы ларьков и павильонов в городе находится на финальной стадии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выбраны две пилотные площадки: мини-рынки появятся на ул. Дальней и пересечении ул. Карла Маркса и Фрязиновской. После согласования концепции внешнего вида и проработки технических вопросов торговые точки начнут свою работу.

«Приоритет будет отдаваться тем организациям, которые уже занимаются торговлей в городе и работают на рынке с соблюдением всех требований законодательства. Мини-рынки – это поддержка вологодских производителей. Предприниматели отчисляют налоги, создают рабочие места», – сказал начальник департамента экономического развития Андрей Киселев.

Планируется, что пилотные площадки заработают в начале 2018 года, а в будущем мини-рынки будут открыты в каждом районе города. По задумке, мини-рынки должны заменить незаконно устанавливаемые ларьки в разных районах города.

Тэги: Торговля
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы
Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?
Жители Вологды высказались против строительства нового колеса обозрения в центре города
В Вологде открылся новый завод по производству подшипников
По факту смертельного ДТП с участием депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело
Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители
Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей
В Белозерске врачи спасли жизнь 9-летнему мальчику, отравившемуся алкоголем
В Вологодском районе внедорожник переехал лежащего на дороге 30-летнего мужчину
Суд признал незаконным разрешение администрации Вологды использовать "Идеи для дома" в качестве склада
16.10.2017 [Общество]

Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители

3517
13

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В начале 2018 года в Вологде планируют открыть два мини-рынка
В проект «Забота» в Вологодской области хотят включить больше фармацевтических организаций
Градозащитники приглашают вологжан защитить бывший спорткомплекс "Труд" от уничтожения
В Сан-Франциско вологжане обсуждают сотрудничество в сфере культуры с американцами
В Череповце осудили водителя, который сбил насмерть 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
В Вологде снова подожгли расселенные дома на улицах Пригородной и Дзержинской
Сотрудница колонии в Шексне за взятку передала заключенному четыре мобильника
 
13.10.2017 [Общество]

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?

6519
0
17.10.2017 [БлогоVO]

Банковский Икар

182
0
17.10.2017 [Обзор Прессы]

Уверены на все триста

161
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика