В начале 2018 года в Вологде планируют открыть два мини-рынка

Разработка нового формата работы ларьков и павильонов в городе находится на финальной стадии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выбраны две пилотные площадки: мини-рынки появятся на ул. Дальней и пересечении ул. Карла Маркса и Фрязиновской. После согласования концепции внешнего вида и проработки технических вопросов торговые точки начнут свою работу.

«Приоритет будет отдаваться тем организациям, которые уже занимаются торговлей в городе и работают на рынке с соблюдением всех требований законодательства. Мини-рынки – это поддержка вологодских производителей. Предприниматели отчисляют налоги, создают рабочие места», – сказал начальник департамента экономического развития Андрей Киселев.

Планируется, что пилотные площадки заработают в начале 2018 года, а в будущем мини-рынки будут открыты в каждом районе города. По задумке, мини-рынки должны заменить незаконно устанавливаемые ларьки в разных районах города.