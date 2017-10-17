В проект «Забота» в Вологодской области хотят включить больше фармацевтических организаций

Унификация карт и увеличение числа партнеров – таковы ближайшие планы развития проекта «Забота» в Вологодской области. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Олег Васильев.

Напомним, в этом году действие карт распространилось на всю область. Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, держателями карт являются более 320 тысяч вологжан –пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, почетные доноры. Участникам проекта предоставляются скидки от 3% и выше более чем 650 организациях торговли и услуг на всей территории региона.

Сейчас есть несколько видов карт «Забота», как выпускаемых органами местного самоуправления, так и банками. В перспективе их хотят унифицировать, сказал Олег Васильев. Кроме того, действие карт хотят распространить в организациях сферы услуг.

«На сегодня среди основных участников проекта – торговые сети. Хотелось бы, чтобы проект охватил в большей мере и фармацевтические организации. Также это могут быть парикмахерские и прачечные, например. Расширение партнеров с точки зрения бизнеса – это еще одно стратегическое направление развития проекта. Кроме того, мы сохраняем адресность и направленность проекта на наиболее нуждающиеся слои населения. Не хотелось бы, чтобы проект нивелировался и приобретал статус массовой дисконтной системы. В проекте четко определены категории граждан, являющихся держателями карт. Но если некоторые районы области готовы расширить их число, мы на это идем», - отметил Олег Васильев.

Сейчас прорабатывается возможность включения в проект ресурсоснабжающих организаций региона. Предложение пока находится на стадии переговоров.

Организации, предоставляющие скидки по проекту, отмечены стикерами с логотипом «Забота», их полный список с адресами можно найти на сайте правительства области – информация обновляется ежеквартально.