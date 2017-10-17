В Сан-Франциско вологжане обсуждают сотрудничество в сфере культуры с американцами

17.10.2017 [Общество]

Губернатор Вологодской области выступил с инициативой об учреждении нового российско-американского праздника на форуме «Диалог Форт Росс», который проходит в городе Сан-Франциско. Олег Кувшинников приехал в Калифорнию в составе российской делегации, визит которой приурочен к 205-летию крепости «Форт Росс». Мероприятия в США проводятся в рамках межведомственной рабочей группы МИД России по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США.

Участники форума обсуждают темы, объединяющие россиян и американцев. К диалогу присоединились руководство фонда «Форт Росс» и штата Калифорния, Министерства иностранных дел Российской Федерации и дипломатических представительств, крупные бизнес-структуры, а также делегация Вологодской области под руководством Олега Кувшинникова.

«Главная цель нашего визита - отдать дань памяти предкам-землякам, их заслугам в деле освоения Северной Америки и развитию российско-американских отношений. Для нас большая честь быть здесь, в Калифорнии, - подчеркнул глава Вологодской области. - Для вологжан Форт Росс не только символ русского вклада в освоение Америки, но и возможность углубления и развития научных, культурных и общественных связей между Вологодской областью, штатом Калифорния и в целом между Россией и США».

Олег Кувшинников предложил рассмотреть возможность установления единого Дня Русской Америки в день основания Форта Росс. По его мнению, этот праздник мог бы стать ключевым мероприятием двух стран в гуманитарной сфере. В этот день в Форте могли бы проводиться мероприятия и совместные акции, транслируемые в онлайн-режиме через Интернет на обоих континентах.

Для справки

Форт-Росс - бывшее русское поселение и деревянная крепость на побережье Северной Калифорнии, в 80 км к северу от Сан-Франциско. Форт был основан в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. Изначально Росс создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания. В первые годы компания также уделяла внимание развитию торговли пушниной, однако основой его экономики стало сельское хозяйство и мелкая промышленность. Сейчас на территории крепости работает музей, посвященный истории основания русской колонии, быту и традициям поселенцев.

Форум «Диалог Форт Росс» был основан в 2012 году в честь двухсотлетия с момента основания крепости на Тихоокеанском побережье Калифорнии. Инициаторами форума выступили американская компания Chevron и две российские: «Транснефть» и «Совкомфлот».

Тэги: Форт Росс, США
Видео предоставлено пресс-службой губернатора Вологодской области
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы
Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?
Жители Вологды высказались против строительства нового колеса обозрения в центре города
В Вологде открылся новый завод по производству подшипников
По факту смертельного ДТП с участием депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело
Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители
Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей
В Белозерске врачи спасли жизнь 9-летнему мальчику, отравившемуся алкоголем
В Вологодском районе внедорожник переехал лежащего на дороге 30-летнего мужчину
Суд признал незаконным разрешение администрации Вологды использовать "Идеи для дома" в качестве склада
17.10.2017 [Общество]

Градозащитники приглашают вологжан защитить бывший спорткомплекс "Труд" от уничтожения

648
0
17.10.2017 [Происшествия]

В Вологде снова подожгли расселенные дома на улицах Пригородной и Дзержинской

884
0
17.10.2017 [Общество]

Суд признал незаконным разрешение администрации Вологды использовать "Идеи для дома" в качестве склада

2237
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В начале 2018 года в Вологде планируют открыть два мини-рынка
В проект «Забота» в Вологодской области хотят включить больше фармацевтических организаций
Градозащитники приглашают вологжан защитить бывший спорткомплекс "Труд" от уничтожения
В Сан-Франциско вологжане обсуждают сотрудничество в сфере культуры с американцами
В Череповце осудили водителя, который сбил насмерть 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
В Вологде снова подожгли расселенные дома на улицах Пригородной и Дзержинской
Сотрудница колонии в Шексне за взятку передала заключенному четыре мобильника
 
13.10.2017 [Общество]

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?

6517
0
17.10.2017 [БлогоVO]

Банковский Икар

181
0
17.10.2017 [Обзор Прессы]

Уверены на все триста

161
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика