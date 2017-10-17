В Сан-Франциско вологжане обсуждают сотрудничество в сфере культуры с американцами

Губернатор Вологодской области выступил с инициативой об учреждении нового российско-американского праздника на форуме «Диалог Форт Росс», который проходит в городе Сан-Франциско. Олег Кувшинников приехал в Калифорнию в составе российской делегации, визит которой приурочен к 205-летию крепости «Форт Росс». Мероприятия в США проводятся в рамках межведомственной рабочей группы МИД России по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США.

Участники форума обсуждают темы, объединяющие россиян и американцев. К диалогу присоединились руководство фонда «Форт Росс» и штата Калифорния, Министерства иностранных дел Российской Федерации и дипломатических представительств, крупные бизнес-структуры, а также делегация Вологодской области под руководством Олега Кувшинникова.

«Главная цель нашего визита - отдать дань памяти предкам-землякам, их заслугам в деле освоения Северной Америки и развитию российско-американских отношений. Для нас большая честь быть здесь, в Калифорнии, - подчеркнул глава Вологодской области. - Для вологжан Форт Росс не только символ русского вклада в освоение Америки, но и возможность углубления и развития научных, культурных и общественных связей между Вологодской областью, штатом Калифорния и в целом между Россией и США».

Олег Кувшинников предложил рассмотреть возможность установления единого Дня Русской Америки в день основания Форта Росс. По его мнению, этот праздник мог бы стать ключевым мероприятием двух стран в гуманитарной сфере. В этот день в Форте могли бы проводиться мероприятия и совместные акции, транслируемые в онлайн-режиме через Интернет на обоих континентах.

Для справки

Форт-Росс - бывшее русское поселение и деревянная крепость на побережье Северной Калифорнии, в 80 км к северу от Сан-Франциско. Форт был основан в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. Изначально Росс создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания. В первые годы компания также уделяла внимание развитию торговли пушниной, однако основой его экономики стало сельское хозяйство и мелкая промышленность. Сейчас на территории крепости работает музей, посвященный истории основания русской колонии, быту и традициям поселенцев.

Форум «Диалог Форт Росс» был основан в 2012 году в честь двухсотлетия с момента основания крепости на Тихоокеанском побережье Калифорнии. Инициаторами форума выступили американская компания Chevron и две российские: «Транснефть» и «Совкомфлот».