Градозащитники приглашают вологжан защитить бывший спорткомплекс "Труд" от уничтожения

17.10.2017 [Общество]

Сообщество «Хранители Вологды» и градозащитное движение «Настоящая Вологда»  приглашают вологжан, неравнодушных к истории своего города, прийти в эту субботу к зданию бывшего спорткомплекса «Труд».

Градозащитники хотят привлечь внимание жителей и властей к памятнику истории, который пытаются уничтожить. Напомним, за последнее время его поджигали несколько раз.

- Кого мы приглашаем: всех кто понимает, что сохранение исторического наследия — важно. Всех, кто считает, что разрушать его поджогами недопустимо. Всех, кто занимался или бывал в этом здании. Всех, кто может поделиться его историей.

Почему мы вас зовём: Это последнее из сохранившихся зданий электростанций в 1922-24 гг. постройки. Первая электростанция, которая находилась напротив (С.Орлова, 4а), снесена. Несколько лет собственник старательно прячет замечательный образец промышленный архитектуры, чтобы все забыли о его существовании. Теперь серия поджогов не оставляет сомнений, что здание хотят разрушить.

Что мы хотим сделать: В идеале, встать вокруг дома, взяв друг друга за руки. Как бы обнять дом. Выразить своё отношение к возможному разрушению исторического центра.

Участники «Настоящей Вологды» проведут для вологжан экскурсию, посвященную истории  здания бывшего спорткомплекса «Труд». Всех желающих ждут 21 октября в 14:00 на Орлова, 2.

- Мы вас редко зовём, но это как раз тот самый случай. Спасибо, если вы с нами! – пишут градозащитники.

Группа встречи в соцсети ВКонтакте.

"Хранители Вологды" предлагают вологжанам рассказать свою личную историю, связанную с "Трудом", в теме обсуждения "Моя история".
 
Своей историей уже поделилась руководитель сообщества Ольга Смирнова:

- Удивительно! Я думала, меня ничто не связывало с "Трудом". Я даже за ограду никогда не заходила. Живу я в районе Льнокомбината. Одно вспоминается, когда на автобусе проезжали по Центру, взрослые говорили: "Выходим у Труда" или "Проезжаем мимо Труда". Это был ориентир. Так я его и запомнила. Сегодня решила спросить свою маму (она увлекалась лыжами): "Ты занималась в Труде?". Сколько нахлынувших воспоминаний, эмоций и радости в голосе я услышала в ответ. История за историей. Оказывается в школе №21 с 1967 по 1961 года она ходила на лыжную секцию к Русиновой Галине Сергеевне, тренер ДСО "Труд". На лыжах всё больше катались за школой №21, а в "Труд" они ездили играть в футбол, баскетбол, волейбол. На лодках плавали вниз по реке, за Прилуки, тренироваться. Ездили на лыжную базу в Молочное, там проходили соревнования. Вот так, неожиданно для себя, я раскрыла свою историю, связанную с "Трудом".
Тэги: спорткомплекс Труд, поджоги, исторические дома
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