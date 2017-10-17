Градозащитники приглашают вологжан защитить бывший спорткомплекс "Труд" от уничтожения

Сообщество «Хранители Вологды» и градозащитное движение «Настоящая Вологда» приглашают вологжан, неравнодушных к истории своего города, прийти в эту субботу к зданию бывшего спорткомплекса «Труд».

Градозащитники хотят привлечь внимание жителей и властей к памятнику истории, который пытаются уничтожить. Напомним, за последнее время его поджигали несколько раз.

- Кого мы приглашаем: всех кто понимает, что сохранение исторического наследия — важно. Всех, кто считает, что разрушать его поджогами недопустимо. Всех, кто занимался или бывал в этом здании. Всех, кто может поделиться его историей.



Почему мы вас зовём: Это последнее из сохранившихся зданий электростанций в 1922-24 гг. постройки. Первая электростанция, которая находилась напротив (С.Орлова, 4а), снесена. Несколько лет собственник старательно прячет замечательный образец промышленный архитектуры, чтобы все забыли о его существовании. Теперь серия поджогов не оставляет сомнений, что здание хотят разрушить.



Что мы хотим сделать: В идеале, встать вокруг дома, взяв друг друга за руки. Как бы обнять дом. Выразить своё отношение к возможному разрушению исторического центра.

Участники «Настоящей Вологды» проведут для вологжан экскурсию, посвященную истории здания бывшего спорткомплекса «Труд». Всех желающих ждут 21 октября в 14:00 на Орлова, 2.

- Мы вас редко зовём, но это как раз тот самый случай. Спасибо, если вы с нами! – пишут градозащитники.

Группа встречи в соцсети ВКонтакте.

"Хранители Вологды" предлагают вологжанам рассказать свою личную историю, связанную с "Трудом", в теме обсуждения "Моя история"

Своей историей уже поделилась руководитель сообщества Ольга Смирнова: