В Череповце осудили водителя, который сбил насмерть 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

17.10.2017 [Происшествия]
В Череповце осудили водителя, который сбил насмерть 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Череповце вынесли приговре водителю, насмерть сбишему ребенка.

ДТП случилось 23 июля этого года. 23-летний череповчанин, ехавший на "Ниве" по улице Парковой в направлении «Октябрьского моста» на скорости 80 км/ч сбил 11-летнего мальчика. Ребенок шел по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Школьник скончался в больнице от полученных травм на следующий день после аварии.

«Приговором Череповецкого городского суда 23-летний житель города Череповца признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением, в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, добровольно выплатил матери погибшего 200 000 рублей», - комментируют ситуацию в прокуратуре области.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также удовлетворил иск матери погибшего ребенка о взыскании 1 000 000 морального вреда.

На суде водитель пояснил, что думал успеть проскочить на мигающий свет светофора.

Тэги: ДТП, гибель ребенка
Фото областного УМВД
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