В Вологде снова подожгли расселенные дома на улицах Пригородной и Дзержинской

17.10.2017 [Происшествия]

Расселенный дом на улице Пригородной, 7 снова подожгли. Сейчас огонь тушат пожарные. Как нам сообщили в областном УМЧС, звонок о возгорании им поступил на пульт около 12 часов.

По словам очевидцев, пламя очень сильное, огонь полыхает из всех окон, приехали две пожарные машины. Вологжане предполагают, что здание снова подожгли. Напомним, неделю назад, 10 октября, этот дом уже поджигали - пожар также произошел днем. Тогда горел чердак.

В соцсети жители возмущаются, что городские власти ничего не предпринимают:

- Горит уже второй раз, и после того как жители соседнего дома наблюдают накануне , хождение по дому, информировали полицейских об этом, в первый поджог, похоже всем до ж.....

- Надоели! А кто все это убирать будет???!!! Или еще раз подожгете??? Конечно нашей администрации не хочется тратиться на снос и вывоз мусора! Что и за руководство за нашим Вологодским штурвалом.!!!???

- А земля под этими домами вероятно уже в собственности новых хозяев, вот и жгут. Конечно с подачи ад.города.

Двухэтажный дом был расселен в 2008 году, городская администрация должна была обеспечить его снос до 1 октября 2017 года.

Кроме того, накануне поздно вечером второй раз за неделю подожгли дом на улице Дзержинского, 10, который был признан аварийным в 2011 году и расселен в 2017 году. Его также должны были снести до 1 октября. До этого он горел 11 октября.

Тэги: пожары в расселенных домах
Фото очевидцев из соцсети
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