Сотрудница колонии в Шексне за взятку передала заключенному четыре мобильника

17.10.2017 [Происшествия]

В Шексне возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы колонии, которая за взятку передала заключенному несколько мобильных телефонов.

«По версии следствия, подозреваемая 26 июля 2017 года незаконно пронесла на территорию режимной зоны и передала осужденному запрещённые к проносу четыре сотовых телефона, за что получила взятку в виде денег в размере не менее 14 тысяч рублей», -  сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства  совершенного преступления, проверяется причастность подозреваемой к совершению иных аналогичных преступлений.

Тэги: нарушения, колонии
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