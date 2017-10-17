Сотрудница колонии в Шексне за взятку передала заключенному четыре мобильника

В Шексне возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы колонии, которая за взятку передала заключенному несколько мобильных телефонов.

«По версии следствия, подозреваемая 26 июля 2017 года незаконно пронесла на территорию режимной зоны и передала осужденному запрещённые к проносу четыре сотовых телефона, за что получила взятку в виде денег в размере не менее 14 тысяч рублей», - сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проверяется причастность подозреваемой к совершению иных аналогичных преступлений.