В Вологде владелец элитного дома, не плативший за электричество, возмутился отключению света

Житель Вологды, накопивший долг за свет 5,6 тыс. рублей, устроил скандал, когда энергетики отключили в его доме электричество.

Мужчина проживает в элитном доме, оборудованном подземной автостоянкой, но оплачивать коммунальные услуги не спешит. После отключения вологжанин заявил энергетикам, что «в холодильнике испортились продукты на 10 тысяч рублей», «жена боится оставаться дома» и сослался на массу других неудобств.

«Вологдаэнергосбыт» напоминает, что отключают электричество за два периода просрочки платежа, в большинстве случаев – это два месяца неоплаты:

- Предупреждают должника только один раз. Не надо ждать бумажного уведомления, ведь предупредить могут через СМС, квитанцию или телефонный звонок. При отключении света и вынесении судебного приказа присутствие должника необязательно. Также должнику придется оплатить работу электриков по отключению и подключению жилого помещения к электросети.

Оплатить счета за электроэнергию можно через сайт вологдаэнергосбыт.рф или с мобильного телефона.