В Вологде владелец элитного дома, не плативший за электричество, возмутился отключению света

17.10.2017 [Общество]

Житель Вологды, накопивший долг за свет 5,6 тыс. рублей, устроил скандал, когда энергетики отключили в  его доме электричество.

Мужчина проживает в элитном доме, оборудованном подземной автостоянкой, но оплачивать коммунальные услуги не спешит. После отключения вологжанин заявил энергетикам, что «в холодильнике испортились продукты на 10 тысяч рублей», «жена боится оставаться дома» и сослался на массу других неудобств.

«Вологдаэнергосбыт» напоминает, что отключают электричество за два периода просрочки платежа, в большинстве случаев – это два месяца неоплаты:

- Предупреждают должника только один раз. Не надо ждать бумажного уведомления, ведь предупредить могут через  СМС, квитанцию или телефонный звонок. При отключении света и вынесении судебного приказа присутствие должника необязательно. Также должнику придется оплатить работу электриков по отключению и подключению жилого помещения к электросети.

Оплатить счета за электроэнергию можно через сайт вологдаэнергосбыт.рф или с мобильного телефона.

 

Тэги: Вологдаэнергосбыт, долги
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы
Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?
Жители Вологды высказались против строительства нового колеса обозрения в центре города
В Вологде открылся новый завод по производству подшипников
По факту смертельного ДТП с участием депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело
Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители
Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей
В Белозерске врачи спасли жизнь 9-летнему мальчику, отравившемуся алкоголем
В Вологодском районе внедорожник переехал лежащего на дороге 30-летнего мужчину
Суд признал незаконным разрешение администрации Вологды использовать "Идеи для дома" в качестве склада
17.10.2017 [Происшествия]

В Череповце осудили водителя, который сбил насмерть 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

548
0
17.10.2017 [Общество]

Путин предложил ввести плату за некоторые медицинские услуги

1360
3
16.10.2017 [Экономика]

Гендиректор птицефабрики «Малечкино» скрыл 3,5 млн рублей от налогов

1488
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В начале 2018 года в Вологде планируют открыть два мини-рынка
В проект «Забота» в Вологодской области хотят включить больше фармацевтических организаций
Градозащитники приглашают вологжан защитить бывший спорткомплекс "Труд" от уничтожения
В Сан-Франциско вологжане обсуждают сотрудничество в сфере культуры с американцами
В Череповце осудили водителя, который сбил насмерть 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
В Вологде снова подожгли расселенные дома на улицах Пригородной и Дзержинской
Сотрудница колонии в Шексне за взятку передала заключенному четыре мобильника
 
13.10.2017 [Общество]

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?

6519
0
17.10.2017 [БлогоVO]

Банковский Икар

182
0
17.10.2017 [Обзор Прессы]

Уверены на все триста

161
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика