Чтобы украсть велосипед, череповчанин снял батарею, к которой он был пристегнут

В Череповце задержали изобретательного вора. Чтобы украсть велосипед, он снял батарею на лестничной площадке.

Инцидент произошел 14 октября в одном из домов на улице Ленинградской.

- Молодой человек гулял в компании. В какое-то время он от нее отстал. Подошел к подъезду, дождался жильца и зашел с ним. На лестничной площадке третьего этажа он увидел велосипед марки "Форвард", пристегнутый к креплению батареи. Так как инструмента, чтобы срезать трос у него не было, молодой человек снял батарею и, сняв с крепления трос, "забрал" велосипед,- рассказали в пресс-службе города Череповца.

Хозяйка велосипеда обратилась в полицию на следующий день, 15 октября, оценив ущерб в 10 тысяч рублей. Задержать вора удалось по "горячим следам", им оказался 21-летний житель Череповецкого района. В последнее время он жил в Череповце на съемной квартире.

Задержанный рассказал, что велосипед он продал на рынке, выручив тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"