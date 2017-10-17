Чтобы украсть велосипед, череповчанин снял батарею, к которой он был пристегнут

17.10.2017 [Происшествия]

В Череповце задержали изобретательного вора. Чтобы украсть велосипед, он снял батарею на лестничной площадке.

Инцидент произошел 14 октября в одном из домов на улице Ленинградской.

- Молодой человек гулял в компании. В какое-то время он от нее отстал. Подошел к подъезду, дождался жильца и зашел с ним. На лестничной площадке третьего этажа он увидел велосипед марки "Форвард", пристегнутый к креплению батареи. Так как инструмента, чтобы срезать трос у него не было, молодой человек снял батарею и, сняв с крепления трос, "забрал" велосипед,- рассказали в пресс-службе города Череповца.

Хозяйка велосипеда обратилась в полицию на следующий день, 15 октября, оценив ущерб в 10 тысяч рублей. Задержать вора удалось по "горячим следам", им оказался 21-летний житель Череповецкого района.  В последнее время он жил в Череповце на съемной квартире.

Задержанный рассказал, что велосипед он продал на рынке, выручив тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"

Тэги: кража, велосипеды
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