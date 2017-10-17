Житель Кадуя, закопавший труп своей девушки в лесу, приговорен к 9 годам колонии

17.10.2017 [Происшествия]

Вынесен приговор по делу об убийстве 26-летней череповчанки, которая разыскивалась как без вести пропавшая в Кадуйском районе в мае этого года.

Напомним, девушка пропала без вести 20 мая, 24 мая родственники обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

26 мая был задержан 34-летний сожитель молодой женщины. Он признался в совершении убийства и показал место, где спрятал тело.

- Следствием и судом установлено, что 20 мая около 14 часов в лесополосе в районе фанерно-мебельного комбината в поселке Кадуй между подсудимым и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина, взяв из машины кувалду, нанес ею удары по голове девушки. В результате она скончалась, а подсудимый сокрыл тело погибшей, захоронив его в лесополосе рядом с местом происшествия. Место захоронения девушки он присыпал опилками, хранившимися у комбината, а кувалду увез с собой. Орудие преступления следователями было обнаружено и изъято в ходе проведенного в гараже и автомашине обыска, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: убийство
Фото СУ СК РФ по Вологодской области
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