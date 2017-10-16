Театр для детей и молодежи покажет вологжанам четыре премьеры

16.10.2017 [Культура]

Театра для детей и молодежи 20 октября открывает новый театральный сезон. До конца года зрители увидят четыре премьеры: «Училка XXI века», «Старые песни о нас», «Обломов» и детскую сказку «Анчутка».

Откроется новый сезон 20 октября премьерой спектакля-концерта «Старые песни о нас» режиссера-постановщика Ирины Зубжицкой.

- В основе сюжета - ситуация гоголевского «Ревизора»: ни в чем не повинных выпускников театрального вуза с дипломами актеров наперевес в местном Дворце культуры принимают за столичную комиссию, приехавшую с проверкой. В ДК моментально объявляется «всеобщая мобилизация», сплотившая весь коллектив перед лицом общей «опасности». Классическое quid pro quo (один вместо другого - лат.) влечет за собой целый ряд анекдотических ситуаций, однако жизнь ДК идет своей чередой: одинокие женщины собираются на вечер «Кому за…», вокально-инструментальный ансамбль «зажигает» на концертах, библиотекарь «спасает» то Булгакова, то Гоголя, лейтенант милиции ловит хулиганов, буфет работает. Но из множества этих незначительных и обыденных событий постепенно вырисовывается картина целой человеческой жизни с ее радостями и горестями, разочарованием и надеждой,- сообщается на сайте cultinfo.ru.

В спектакле занята вся труппа театра, но главным действующим лицом является музыка – шедевры советской эстрады 1950-х - 80-х годов.

25 октября вологжане увидят еще одну премьеру - спектакль «Училка XXI века» по одноименной пьесе Виктора Ольшанского. Спектакль Бориса Гранатова адресован в первую очередь подросткам, но будет интересен и взрослым. Он поднимает такие вопросы как «Может ли робот, в программе которого записан весь объем необходимых знаний, заменить подростку живого человека? Достаточно ли для получения образования просто включить компьютер? Насколько безопасно погружение в виртуальную реальность?».

Еще две премьеры вологжане увидят до конца декабря. Это детская сказка «Анчутка» по пьесе Будимира Метальников (режиссер-постановщик Александр Чупин) и спектакль «Обломов» по одноименному роману Гончарова.

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