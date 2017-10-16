Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители

16.10.2017 [Общество]

Итоги опроса на новостном сайте администрации города Вологда.рф, согласно которому жители выступили против установки колеса обозрения в центре города, судя по всему, никак не повлияют на решение этого вопроса. Судьбу аттракциона будет решать общественный совет, а не жители. Об этом сегодня заявил заместитель мэра Вологды, начальник департамента экономического развития Андрей Киселев.

Оправдывая размещение аттракциона в центре, он сравнил Вологду с Лондоном:

«Это частная инициатива инвестора, который предлагает установить колесо всесезонного использования – такое предложение к нам поступило впервые. Причем для реализации проекта не будет затрачено ни копейки бюджетных средств. Это интересный объект с точки зрения развития туризма и экономики города, но с учетом результатов голосования обсуждение этого вопроса будет вынесено на общественный совет города. Что же касается размещения современного аттракциона в историческом городе – наглядный пример: в Лондоне, на Темзе, в самом центре города, установлено колесо обозрения – и оно стало визитной карточкой».

Ранее городские власти заявляли, что проект будет согласован с жителями:

- Нужен ли нам этот аттракцион, где его установить, в этих вопросах для нас важно и мнение вологжан, – сказал в начале октября первый заместитель мэра города Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, изначально городские власти заявляли, что место установки колеса обозрения будет согласовано с жителями. Однако когда был опубликован опрос, оказалось, что для размещения можно было выбрать только три места - все в центре Вологды:  площадка рядом с арт-объектом «Птица Говорун» на улице Орлова, аллея, где пересекаются улицы Батюшкова и проспект Победы, и Детский парк на площади Революции. Отметим, что в комментариях в интернете жители предлагали и другие места, например, на площади ДК ПЗ, в 5 мкр или Парке ветеранов.

В администрации города почему-то отказываются назвать инвестора, который хочет разместить в Вологде этот аттракцион.

Тем временем вологжанин Алесей Зорин снял юмористический выпуск новостей, посвященный планам по размещению колеса обозрения в городе.

Тэги: колесо обозрения
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