Гендиректор птицефабрики «Малечкино» скрыл 3,5 млн рублей от налогов

16.10.2017 [Экономика]

В Череповецком районе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия ООО «Птицефабрика «Малечкино» денежных средств от взыскания по налогам и сборам.

По версии следствия, в 2016 году генеральный директор птицефабрики решил скрыть 3,5 млн рублей от налоговых сборов. На предприятии обнаружилась недоимка. Он организовал перевод денег напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетные счета ООО «Птицефабрика «Малечкино». Таким образом, у налоговой не было возможности принудительно взыскать деньги с предприятия.

«В результате сокрыто 3,5 млн. рублей, что является крупным размером. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства  совершенного преступления.  Расследование уголовного дела продолжается», - сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

Напомним, около 12 лет назад птицефабрика «Малечкино» вошла в скандально известный "Вологодский центр птицеводства". К 2014 году бюджетные вливания в предприятия ВЦП за период его существования составили около 400 млн. рублей. В том же году "Малечкино" была передана в аренду ФСИН.

Летом 2016 года сообщалось, что несмотря на бюджетные «вливания», ООО "Птицефабрика "Малечкино" в Череповецком районе остается в многомиллионных долгах. На конец 2016 года долг предприятия составлял более 600 миллионов рублей. Было принято решение снова оказать ему поддержку из областного бюджета.

 

Тэги: птицефабрики, налоги
Сюжет: Банкротство агрохолдинга "ОГО"
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