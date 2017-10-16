В Вологодском районе в отношении 17-летнего вымогателя возбудили еще два уголовных дела

16.10.2017 [Происшествия]

В Вологодском районе в отношении 17-летнего подростка, который, будучи пьяным, отобрал деньги и телефоны у школьников, возбудили еще два уголовных дела. Он подозревается в угоне транспортного средства и оскорблении представителей власти.

Напомним, днем 2 сентября на улице в селе Кубенское пьяный подросток, угрожая применить силу, вымогал вещи и деньги у трех 16-летних сверстников. В итоге школьники отдали ему два сотовых телефона и 900 рублей. Обидчика задержали и возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство".

Следователи проверили задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Оказалось, что в начале октября этого года ночью пьяный подросток проник в машину своего дяди в селе Кубенское, которая стояла у дома, завел двигатель и поехал кататься по Вологодскому району.  

Ранее, в июле этого года, участковый совместно с инспектором по делам несовершеннолетних проводил с этим подростком профилактическую беседу - тогда молодой человек был тоже пьян и оскорблял правоохранителей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, причины преступлений и злоупотребления алкоголем несовершеннолетним.  Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: подростки, кражи, пьянство
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