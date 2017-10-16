Череповецкая «Северсталь» уступила одно очко ярославскому «Локомотиву»

Череповецкая «Северсталь» в гостях уступила ярославскому «Локомотиву» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Проигрывая после первого периода три шайбы, череповчане сумели во второй двадцатиминутке сократить отставание до минимума. В третьем отрезке игры череповчанин Валерий Васильев оформил дубль и сравнял счет в матче . Основное время матча и овертайм завершились со счетом 5:5, а в серии послематчевых буллитов Стеффан Кронвалль принес ярославской команде победу - 6:5.

«Во-первых хочу поблагодарить ребят за бой, который они сегодня показали. Но с самого начала первого периода не все игроки понимали, что от них требуется. Во втором периоде немного перестроились, стали играть плотнее, использовать свои моменты не многочисленные. При счёте 5:4 мы настроились повоевать, постараться вырвать матч, что у нас и получилось. Присчете 0:3 команда проявила характер. И я считаю, что сегодняшнее очко стоит больше чем очко. Хочу сказать ребятам, что нужно с первых минут играть так, как они играли во втором и третьем периоде. Хочу поблагодарить болельщиков, их сегодня было очень много», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

Добавим, что в ходе матча получил травму линейный арбитр. За 4 минуты до сигнала на второй перерыв Дмитрий Голяк оказался на пути шайбы, которая попала ему в спину. Его увезли в больницу. Как сообщает «Эхо Москвы» в Ярославле, здоровье арбитра вне опасности.

Следующий матч «Северсталь» проведет 17 октября в Риге против местного «Динамо».