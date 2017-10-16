Череповецкая «Северсталь» уступила одно очко ярославскому «Локомотиву»

16.10.2017 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» в гостях уступила ярославскому «Локомотиву» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Проигрывая после первого периода три шайбы, череповчане сумели во второй двадцатиминутке сократить отставание до минимума. В третьем отрезке игры череповчанин Валерий Васильев оформил дубль и сравнял счет в матче . Основное время матча и овертайм завершились со счетом 5:5, а в серии послематчевых буллитов Стеффан Кронвалль принес ярославской команде победу - 6:5.

«Во-первых хочу поблагодарить ребят за бой, который они сегодня показали. Но с самого начала первого периода не все игроки понимали, что от них требуется. Во втором периоде немного перестроились, стали играть плотнее, использовать свои моменты не многочисленные. При счёте 5:4 мы настроились повоевать, постараться вырвать матч, что у нас и получилось. Присчете 0:3 команда проявила характер. И я считаю, что сегодняшнее очко стоит больше чем очко. Хочу сказать ребятам, что нужно с первых минут играть так, как они играли во втором и третьем периоде. Хочу поблагодарить болельщиков, их сегодня было очень много», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

Добавим, что в ходе матча получил травму линейный арбитр. За 4 минуты до сигнала на второй перерыв Дмитрий Голяк оказался на пути шайбы, которая попала ему в спину. Его увезли в больницу. Как сообщает «Эхо Москвы» в Ярославле, здоровье арбитра вне опасности.

Следующий матч «Северсталь» проведет 17 октября в Риге против местного «Динамо».

 

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/hcseverstal
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения
Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы
Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?
Жители Вологды высказались против строительства нового колеса обозрения в центре города
В Вологде открылся новый завод по производству подшипников
В Вологде задержали подозреваемого в нападении на девушку в районе Пошехонского шоссе
По факту смертельного ДТП с участием депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело
Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей
В Белозерске врачи спасли жизнь 9-летнему мальчику, отравившемуся алкоголем
В Вологодском районе внедорожник переехал лежащего на дороге 30-летнего мужчину
16.10.2017 [Происшествия]

В Вологде снова подожгли расселенный дом на улице Беляева

796
0
16.10.2017 [Происшествия]

Серийным вором в поселке Молочное оказался 16-летний подросток

568
0
13.10.2017 [Общество]

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?

5970
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Театр для детей и молодежи покажет вологжанам четыре премьеры
Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители
Гендиректор птицефабрики «Малечкино» скрыл 3,5 млн рублей от налогов
В Вологодском районе в отношении 17-летнего вымогателя возбудили еще два уголовных дела
Череповецкая «Северсталь» уступила одно очко ярославскому «Локомотиву»
Серийным вором в поселке Молочное оказался 16-летний подросток
В Череповецком районе на месте пожара на льнохранилище найден труп мужчины
 
13.10.2017 [Общество]

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?

5970
0
16.10.2017 [БлогоVO]

Срочные новости. Шок!

1222
0
15.10.2017 [Обзор Прессы]

Нижегородские чиновники записали парализованного инвалида в террористы

661
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика