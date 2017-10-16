Серийным вором в поселке Молочное оказался 16-летний подросток

16.10.2017 [Происшествия]

Серийным вором, совершавшим кражи в поселке Молочное, оказался 16-летний подросток. Воровать он стал с 14 лет: как установило следствие, с тех пор он обворовал пять квартир и дачных домов, при этом в одной из краж участвовал также его малолетний приятель.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, в феврале-марте 2017 года подросток совершил несколько краж в Молочном. Из трех гаражных боксов он вынес 4-килограммовый моток медных проводов, подушку, две мягкие игрушки, четыре автомобильных колеса и аккумулятор.

Когда подростка проверили на причастность к аналогичным преступлениям, выяснилось, что он воровал и раньше. Одна из краж была совершена в августе 2015 года в поселке Молочное. Тогда еще 14-летний подросток залез через открытую форточку в чужую квартиру, откуда вынес шкатулку с российскими и иностранными монетами, два сотовых телефона и иное имущество.

В сентября 2016 года мальчик вместе со своим 12-летним другом совершил еще одну кражу на территории поселка, наа этот раз из дачного дома похитили аккумулятор и другие вещи.

По всем кражам были возбуждены уголовные дела.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, в качестве возмещения причиненного преступлениями вреда с него взыскано 52 450 рублей,- сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: подростки, кражи
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