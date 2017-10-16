В Череповецком районе на месте пожара на льнохранилище найден труп мужчины

В Череповецком районе на месте пожара на льнохранилище нашли труп мужчины. Ранее сообщалось, что пострадавших нет.

Тело погибшего обнаружили накануне при разборке обрушившихся конструкций. В настоящее время устанавливается личность погибшего, проводится судебно- медицинская экспертиза для установления причины смерти.

- Следователи не исключают, что им мог оказаться пропавший без вести примерно в то же время в этом районе мужчина без определенного места жительства. По некоторой информации, он мог употреблять спиртное в помещении зерносклада и причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем,- сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи ищут свидетелей происшетсвия. Ведется доследственная проверка.

Напомним, льнохранилище в деревне Сурково Череповецкого района загорелось в ночь с 10 на 11 октября.