Вологжанин прыгнул с Октябрьского моста после ссоры с женой

В Вологде мужчина, поссорившись с супругой, прыгнул с Октябрьского моста.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Наряд группы задержания вневедомственной охраны - сержант полиции Виталий Вараксин и старший сержант полиции Евгений Шестеряков - патрулировал район Заречья, когда от дежурного поступила информация о молодом мужчине, который держится руками за перила Октябрьского моста и висит над водой.

Спустя несколько минут сержанты были на месте, однако мужчина уже спрыгнул с моста и пытался выплыть на берег.

Как сообщает управление Росгвардии по Вологодской области, обессилевшего 30-летнего вологжанина вытащили из воды, обогрели в патрульной машине и передали медикам скорой помощи. С его слов, причиной прыжка стала ссора с женой, таким поступком он хотел привлечь к себе внимание.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.