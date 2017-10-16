Вологжанин прыгнул с Октябрьского моста после ссоры с женой

16.10.2017 [Происшествия]

В Вологде мужчина, поссорившись с супругой, прыгнул с Октябрьского моста.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Наряд группы задержания вневедомственной охраны - сержант полиции Виталий Вараксин и старший сержант полиции Евгений Шестеряков - патрулировал район Заречья, когда от дежурного поступила информация о молодом мужчине, который держится руками за перила Октябрьского моста и висит над водой.

Спустя несколько минут сержанты были на месте, однако мужчина уже спрыгнул с моста и пытался выплыть на берег.

Как сообщает управление Росгвардии по Вологодской области, обессилевшего 30-летнего вологжанина вытащили из воды, обогрели в патрульной машине и передали медикам скорой помощи. С его слов, причиной прыжка стала ссора с женой, таким поступком он хотел привлечь к себе внимание.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тэги: прыгнул с моста
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения
Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы
Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?
Жители Вологды высказались против строительства нового колеса обозрения в центре города
В Вологде открылся новый завод по производству подшипников
В Вологде задержали подозреваемого в нападении на девушку в районе Пошехонского шоссе
По факту смертельного ДТП с участием депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело
Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей
В Белозерске врачи спасли жизнь 9-летнему мальчику, отравившемуся алкоголем
В Вологодском районе внедорожник переехал лежащего на дороге 30-летнего мужчину
16.10.2017 [Общество]

Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители

1289
5
16.10.2017 [Происшествия]

В Чагодощенском районе инспектор ДПС подделал документы, чтобы "выгородить" коллегу

1124
1
16.10.2017 [Экономика]

Гендиректор птицефабрики «Малечкино» скрыл 3,5 млн рублей от налогов

801
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Театр для детей и молодежи покажет вологжанам четыре премьеры
Судьбу колеса обозрения в Вологде будет решать общественный совет, а не жители
Гендиректор птицефабрики «Малечкино» скрыл 3,5 млн рублей от налогов
В Вологодском районе в отношении 17-летнего вымогателя возбудили еще два уголовных дела
Череповецкая «Северсталь» уступила одно очко ярославскому «Локомотиву»
Серийным вором в поселке Молочное оказался 16-летний подросток
В Череповецком районе на месте пожара на льнохранилище найден труп мужчины
 
13.10.2017 [Общество]

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?

5970
0
16.10.2017 [БлогоVO]

Срочные новости. Шок!

1222
0
15.10.2017 [Обзор Прессы]

Нижегородские чиновники записали парализованного инвалида в террористы

661
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика