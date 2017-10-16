В 13 муниципалитетах Череповецкого района чиновники не знали, как отвечать на обращения жителей

В прокуратуру Вологодской области продолжают поступать обращения вологжан, которые не получили ответы чиновников на свои обращения. А недавно выяснилось, что в 13 муниципалитетах Череповецкого района эти ответы ничем не регламентировались.

«Прокуратурой Череповецкого района в ходе надзорной деятельности установлено, что в 13 муниципальных образованиях со статусом сельских поселений отсутствовали муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок регистрации и рассмотрения поступивших обращений граждан и организаций, а также направления на них ответов заявителям», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Актов не было в Абакановском, Ирдоматском, Уломском, Малечкинском, Нелазском, Климовском, Судском, Тоншаловском, Ягановском, Яргомжском сельских поселениях и в трех муниципальных образованиях – Югском, Воскресенском и Мяксинском.

В прокуратуре отмечают, что в этом году растет число жалоб от местных жителей по поводу порядка рассмотрения их обращений властями. За 8 месяцев 2017 года прокуратурой Череповецкого района выявлено более 10 нарушений в этой сфере, три виновных лица привлечены к административной ответственности по статье «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Прокурору Череповецкого района пришлось помогать устранять "пробелы" местных властей. Он направил в их адрес проект модельного нормативного правового акта «Об утверждении Порядка организации рассмотрения обращений в Администрации сельского поселения (муниципального образования)». Он принят администрациями всех указанных сельских поселений, сообщает областная прокуратура.