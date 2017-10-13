В Вологде открылся новый завод по производству подшипников

В Вологде запущен в эксплуатацию ООО «Вологодский завод специальных подшипников», сообщает пресс-служба губернатора области.

- Сегодня большое событие для нашего города, области и всей машиностроительной отрасли Российской Федерации. Производство подшипников на территории региона имеет особую значимость, так как каждый четвертый подшипник в нашей стране производится на Вологодчине. Уверен, что благодаря открытию нового производства эти показатели изменятся в большую сторону, - подчеркнул во время церемонии запуска губернатор Олег Кувшинников.

Объект начали строить в 2014 году. Общий размер капиталовложений в основные фонды составил 2,2 миллиарда рублей. Предприятию оказывалась серьезная комплексная поддержка Минпромторга России, Фонда развития промышленности, Корпорации МСП, государственного Банка ВТБ и правительства Вологодской области.

Так, приказом Министерства промышленности и торговли проект был включен в перечень комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Со стороны федерального Фонда развития промышленности была оказана поддержка в размере 500 млн. рублей.

На всех ступенях реализации проект сопровождала «Корпорация развития Вологодской области». В 2016 году включение в список приоритетных для региона позволило получить льготу на сумму 2,3 млн. рублей.

На заводе установлено новейшее оборудование ведущих мировых производителей. При выходе на плановую мощность ежегодно здесь будет производиться 249 тысяч подшипников, предназначенных для авиационной техники, судостроения, станкостроения и атомной энергетики. Добавим, что на заводе создано 250 новых рабочих мест для вологжан.